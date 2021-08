Dorian Popa, schimbare majoră în viața sa la cei 33 de ani împliniți. La ce a renunțat artistul și de ce

Dorian Popa se pregătește să facă o schimbare uriașă în viața lui tocmai acum la vârsta de 33 de ani. Celebrul artist și youtuber s-a decis să renunțe la ceva ce a făcut parte din viața sa ani buni. Fanii au fost surprinși când au auzit acest detaliu.

Dorian Popa a făcut o schimbare uriașă în viața lui. Ce a decis la 33 de ani?

Dorian Popa a împlinit recent frumoasa vârstă de 33 de ani, ocazie pentru a-și face puțină ordine în viață. Acesta a ieșit în club alături de câțiva prieteni pentru a se celebra, dar și-a dat seama că nu-i mai priește neapărat acest peisaj și acest gen de distracție.

Artistul și-a anunțat fanii că renunță la viața de noapte, iar mulți dintre internauți au rămas surprinși pentru că tocmai cei din domeniul său au diverse evenimente în cluburi. Solistul a detaliat că preferă de acum să se vadă cu prietenii la o terasă sau la un restaurant pentru a schimba câteva vorbe.

”Am ieșit cu niște prieteni destul de apropiați, am zis să încercăm să mai ieșim și noi că poate să nu îmbătrânim prea devreme, însă am fost plăcut surprins să-mi dau seama că nu prea mă mai regăsesc în atmosfera de club. Într-adevăr acolo era foarte frumos, dar noi am devenit mai mari fani ai liniștii, ca să zic așa”

Dorian Popa (Sursa: Antena Stars)

”Știi cum e, pe măsură ce tren anii…”

De asemenea, chiar de ziua sa de naștere a preferat să se retragă într-un loc mai ferit pentru a avea parte de puțină liniște, nu de muzica tare din club:

”Am preferat să ne retragem undeva pe la ora 10 și ne-am dus în port să mâncăm o mâncărică bună, să ne putem auzi, să putem sta la discuții, dar fiecare își găsește fericirea unde se simte bine”, a mai spus el.

Mai mult decât atât, actorul a mai subliniat că anii l-au făcut să renunțe la multe persoane, iar acum are un grup restrâns de prieteni cu care discută și își face planuri:

”Știi cum e, pe măsură ce tren anii, prietenii se cern, eu consider că am atâția prieteni cât trebuie, altceva nu am ce să spun.”

Ce cadou și-a făcut?

Vedeta și-a petrecut ziua pe litoral alături de iubită și prieteni. Desigur că nu putea să nu își facă un cadou deosebit cu această ocazie, așa că și-a comandat special un ceas marca Rolex în valoare de 55.000 de mii de euro.