Dorian Popa nu scapă de problemele cu legea. Artistul riscă 5 ani de închisoare după ce a fost trimis în judecată

În octombrie anul trecut, celebrul vlogger Dorian Popa era prins de polițiști sub influența drogurilor, la volanul bolidului personal. Deși ulterior vedeta își cerea scuze, se pare că, în cele din urmă, Dorian Popa nu scapă de probleme, mai ales cele cu legea. Conform Codului Penal, artistul riscă 5 ani de închisoare după ce a fost trimis în judecată.

Pe 27 octombrie 2023, la un control de rutină, Dorian Popa avea să fie prins de polițiști sub influența drogurilor, aflat la volanul mașinii personale. Vestea avea să facă înconjurul României, iar reacțiile au fost din cele mai dure la adresa vloggerului.

Dacă până la acel moment Dorian Popa era un model pentru generația tânără, odată cu acest scandal lucrurile au luat un traseu dur, mai ales pentru vedetă.

Deși își făcea Mea Culpa, și spera că totul se va rezolva într-un fel sau altul, se pare că Dorian Popa nu scapă de problemele cu legea. Conform unor surse apropiate cazului, vedeta a fost trimisă, în cele din urmă, în judecată, conform procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Decizia a venit și în urma raportului medico-legal realizat de medicii legiști. Conform Codului Penal, vedeta riscă acum cel puțin 5 ani de închisoare, în cazul în care judecătorii de la Cornetu îl vor găsi vinovat.

La o lună de acest moment, Dorian Popa avea să iasă în spațiul public, cerându-și scuze pentru scandalul creat, decalrând că „Am greșit indiscutabil”:

„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care o am.

Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele.

Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip postat pe YouTube.