Bianca Drăgușanu a fost testată pentru droguri: ‘Poliția își face treaba’. Mesaj pentru Dorian Popa

Prinsă încălcând regulile de circulație, celebra blondă a fost oprită de un echipaj de Poliție în trafic. Bianca Drăgușanu a fost testată pentru droguri. După primirea rezultatului, vedeta a decis să vorbească public despre incident. Ce mesaj a ținut să transmită pentru Dorian Popa.

Se vorbește tot mai mult despre o campanie de depistare a șoferilor care se urcă la volan sub influența substanțelor interzise. Printre cei opriți în trafic de polițiști și testați se numără și Bianca Drăgușanu. La scurt timp după ce Dorian Popa a recunoscut că a consumat droguri, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că a fost și ea supusă unui drug-test.

Blonda a fost oprită de un echipaj al Poliției, dar nu pentru un control de rutină, ci pentru că încălcase anumite reguli de circulație. Vedeta a povestit că a fost amendată și a primit și puncte de penalizare, conform legii.

„Vreau să vă spun că am fost oprită de poliție și am văzut că s-a pornit o campanie antidrog pe care o susțin. Bineînțeles că nu am fost oprită de poliție pentru că sunt un cetățean corect și bun…

Am fost oprită de poliție pentru că am încălcat niște reguli. Am fost amendată, dar nu asta mă doare cel mai tare. Am primit și niște puncte și mi s-a făcut și testul antidrog. Știți că acolo sunt mai multe substanțe”, a spus Bianca Drăgușanu, pe o platformă de social media.