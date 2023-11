Dorian Popa a recunoscut că s-a drogat. Cât de mult l-a afectat despărţirea de Babs: „Nu vreau să mă scuz, nu mă ascund”

Cu toate că, inițial, a preferat tăcerea, iar în fața oamenilor legii ar fi susținut că nu a consumat substanțe interzise, ci ar fi inhalat doar vapori contaminați, Dorian Popa a recunoscut că s-a drogat. Celebrul vlogger a publicat un nou video pe canalul său de YouTube, în care a vorbit despre episodul ce i-a pătat imaginea și i-ar putea compromite cariera. Cât de mult l-a afectat despărţirea de Babs.

„Hâtz cu bună dimineața, hâtz cu un vlog altfel. Discuția asta trebuia să o am de ceva vreme cu voi”, și-a început vedeta discursul. A continuat prin a-și cere scuze tuturor celor care îi urmăresc activitatea în mediul online: „Am greșit indiscutabil”.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care o am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip postat pe YouTube.