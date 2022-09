De ce nu vrea Dorian Popa să se căsătorească cu iubita lui. Sigur îi va pune pe mulți pe gânduri

Dorian Popa are o relație stabilă deja de mulți ani, dar cu toate astea artistul nu și-a unit destinul cu partenera sa. Majoritatea fanilor lui nu înțeleg de ce vedetele nu trec la pasul următor, mai cu seamă că este clar că povestea lor de iubire o să dureze până la adânci bătrâneți. Actorul în vârstă de 34 de ani a mărturisit care este motivul pentru care rămâne în stadiul acesta. Mulți internauți au rămas șocați de răspunsul lui.

Dorian Popa nu vrea să se căsătorească acum cu iubita lui: care este motivul?

Dorian Popa nu are deloc gânduri de însurătoare. Solistul în vârstă de 34 de ani are o relație de lungă durată cu Claudia Iosif. Femeia este cunoscută în mediul online drept Babs și are 39 de ani.

Majoritatea fanilor au observat de-a lungul timpului că ei se bucură de o poveste de iubire fantastică și speră ca relația lor să treacă la nivelul următor. Iată că cei doi nu se grăbesc deloc să ajungă în fața altarului sau la starea civilă.

Cântărețul a mărturisit recent că nu vede în viitorul apropiat planuri pentru nuntă sau un copil pentru că vrea să facă mulți bani. Actorul abia are timp să se ocupe de toate proiectele și nu dorește să își întemeieze o familie acum.

„Nu, nu nuntă, nu copil. Muncă, muncă multă…”

„Nu, nu nuntă, nu copil. Muncă, muncă multă, cartiere, milioane, hâtz, Johnule, vine criza, hai să ne pregătim, lăsați nunțile, lăsați vacanțele etc.”, a declarat Dorian Popa, pentru click.ro.

Cei care îi iubesc pe Dorian Popa și Claudia Iosif știu că aceștia au împlinit 11 ani de relație, iar cererea în căsătorie a existat deja. Evenimentul cel mare a fost în urmă cu o vreme chiar la un pas să devină realitate, dar vedetele au amânat totul.

,,Da, (n.r. am fost cerută) dar am pierdut inelul.”, a dezvăluit iubita lui Dorian Popa pe pagina ei de Instagram.

Claudia Iosif este designer vestimentar și are multe creații etalate pe Instagram. Iubita celebrului solist are și o pasiune specială pentru hainele sport pe care partenerul său le poartă cu drag în clipuri video sau apariții publice.

Fostul jurat de la ,,Next Star” a declarat în nenumărate rânduri că este fericit și că partenera sa îl sprijină în tot ceea ce face. Cei mai mulți internauți au văzut acest lucru în postările făcute de cuplu pe rețelele de socializare. Ei nu feresc deloc să își arate public dragostea.