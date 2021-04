Dorian Popa, de urgență la medic. Ce i-au găsit aceștia sub piele e șocant: ”Am două”

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți vloggeri din România. Își prezintă viața pe Youtube de mai bine de doi ani și tot acolo a povestit despre o problemă de sănătate care i-a dat emoții. Artistul a ajuns de urgență la medic pentru a o rezolva, unde a primit un verdict la care nu se aștepta. Avea două chisturi pe piept pe care trebuia să le scoată.

Dorian Popa s-a prezentat de urgență la medic

Celebrul cântăreț a observat de ceva vreme să are două puncte suspecte pe piept. Deși în primă fază a crezut că sunt puncte de grăsime, încerând să le îndepărteze singur, acasă, neavând rezultate, ba chiar făcându-și câteva semne, dar tot nescăpând de problemă, a mers la un dermatolog care l-a lămurit și ajutat să uite de disconfort.

„Am două lucruri pe piept. Le-am anihilat, dar nu am reușit să rezolv situația, dar domnul doctor face magie. Ce sunt oare? Domnul doctor spune că pot apărea și de la firul de păr pentru că eu mă epilez cu lama, în niciun caz de la bătrânețe, așa cum am zis eu”, a declarat el într-un video pustat pe Instagram Stories.

Totul a pornit de la obsesia sa

El a revenit cu detalii la scurt timp după ce i-au fost îndepărtate cele două chisturi cu laserul, dar și alte imperfecțiuni pe care le avea. „Gata, fratele este complet vindecat, am rămas puțin ciupit și am și un plasture. Nu sunt puncte de grăsime cum credeam eu, înțeleg că sunt mici chisturi care se formează din cauza firelor de păr care nu reușesc să străpungă pielea și atunci se cicatrizează, motiv pentru care se formează aceste chisturi.

Totul de la obsesia mea de a fi mereu epilat. Eu nu vă mint, ăsta sunt. Mă bucur că am făcut și asta că nu mă simțeam bine în pielea mea că știam că am chestii de corectat, plus că nu e bine să le expun la soare”, a mai spus artistul.

Este pasionat de sport

Dorian Popa pare că se pregătește să cucerească medalia de aur la campionatele mondiale de culturism la cât trage la sală. Deși sportul a intrat în viața sa ca o necesitate, admite el, la începutul carierei având o postură opusă de cea din prezent, acum mișcarea i-a devenit stil de viață.