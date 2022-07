Dorian Popa, accident cu mașina: „Dacă făceam asta puteam să fiu în râpă acum” VIDEO

Dorian Popa a făcut accident. S-a întâmplat de curând, în zona Petroșani. Artistul se îndrepta spre un concert, când un mistreț a ieșit în calea bolidului de lux pe care îl conducea. Deși a încercat să evite impactul, Dorian Popa a rămas cu pagube majore. Vedeta ar putea fi nevoită să scoată din buzunar sume mari de bani pentru reparații.

Dorian Popa, pierderi majore. În timp ce se îndrepta la un concert, weekendul trecut, a făcut accident cu mașina pe care o conducea. Vedeta nu a putut evita impactul cu un mistreț care i-a tăiat calea între Brezoi și Petroșani. Din fericire, artistul se află în stare foarte bună, fără a-i fi afectată sănătatea. Pagubele materiale sunt, în schimb, semnificative și îl pot costa pe artist sume mari de bani.

„Aseară am acroșat ditamai mistrețul. Pe stânga serpentină, mistrețul pe banda cealaltă, mai aveam 15 metri până la el și eram deja în frânare. M-am gândit că nu se întoarce fix acum. Mistrețul s-a speriat de faruri, am dat de volan, în dreapta era râpă.

Vedeta pare să se fi împăcat cu situația. Chiar dacă autoturismul are nevoie de o revizie serioasă. După ce a găsit un service care să se ocupe de bolidul de lux de peste 100.000 de euro, Dorian Popa s-a rezumat la a spune doar „asta este viața”. Dacă nu are CASCO, artistul trebuie să plătească din buzunarul propriu reparațiile la ușa, bara, aripa și farul mașinii.

Internauții nu au reacționat întocmai cum s-ar fi așteptat Dorian Popa, după ce a făcut public cazul cu pricina. De altfel, Dorian Popa nu a fost implicat des în vreun accident auto. Probabil că vedeta se gândise că fanii nu vor fi cârcotași, ci îi vor fi alături. Numai că lucrurile nu au stat chiar așa. Nu puțini oameni l-au acuzat pe artist că a provocat accidentul cu mașina, pentru a primi atenție pe conturile sale de socializare.

„Ce păreri pot avea unii, Johnule! Am preferat să știți de la mine treaba asta, să nu aflați de la copiii de pe scenă, iar după ce am făcut reels-ul cu lovitura au început să zică, htzzzz, că am făcut-o intenționat.

Cum credeți că cineva ar putea să facă intenționat? Nu mai acuzați, pentru că nu face nimeni accident pentru niște vizualizări. Cum credeți că cineva poate să se joace cu bunurile lui? Nu e frumos și în primul rând jigniți”, a reacționat Dorian Popa, după acuzațiile îndreptate spre el.