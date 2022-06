Lupu Rednic, implicat într-un accident auto. Mașina de 100.000 de euro e șifonată bine!

Cornelia și Lupu Rednic au fost implicați într-un accident auto. Fanii cântăreților cunoscuți s-au îngrijorat în urma veștilor primite. Cei doi artiști se simt bine, dar mașina lor în valoare de 100.000 de euro a fost șifonată în cadrul nefericitului incident. Cum s-a întâmplat totul și ce detalii se cunosc despre ziua cu ghinion a soliștilor de muzică populară? Bărbatul a fost extrem de supărat în urma accidentului.

Cornelia și Lupu Rednic formează un cuplu pe scenă și în viața privată. Aceștia sunt iubiți de public pentru talentul lor, dar și pentru faptul că s-au ferit de scandalurile mondene.

Cei doi duc o viață liniștită și se bucură mai ales în această perioadă de după pandemie de evenimentele care s-au reluat. Din păcate, recent au avut parte de un incident neașteptat.

Cântăreții s-au izbit cu mașina de lux într-un stâlp la orele prânzului chiar în rondul în care se află restaurantul Pescăruș din Herăstrău. BMW-ul lor a strâmbat stâlpul de iluminat de pe Bulevardul Beijing.

Cuplul circula dinspre Charles de Gaulle și se îndrepta către Aviației. Vedetele s-au izbit de stâlpul de iluminat, iar acum sunt buni de plată pentru că mașina le-a fost șifonată. Accidentul s-a produs vizavi de Funky Lounge Herăstrău joi, în jurul orei 16:00, conform cancan.ro.

Automobilul lor în valoarea de 100.000 de euro a avut airbag-urile sărite și botul mașinii lovit puternic. Lupu Rednic a părut cel mai afectat de cele întâmplate, iar soția lui s-a arătat debusolată în urma impactului.

Cei doi maramureșeni s-au mutat în București încă din anul 2006. Aceștia câștigă acum între 1.000 și 2.500 de euro pe concert. Ei dețin o vilă fabuloasă în Maramureș și un apartament spațios în zona de Nord a Capitalei.

Mulți se întreabă cui vor rămâne aceste bunuri pentru că artiștii nu au copii. Vedetele au împreună 30 de ani de căsătorie, iar unii fani nu înțeleg nici acum motivul pentru care ei nu au făcut un moștenitor.

,,Hai să lămurim pentru totdeauna. Am ales să nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecaţi. Nu faci copii cu gândul să-i ai la bătrâneţe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o să ne putem ocupa de ei.

Noi, cand am plecat la drum, am fost niste oameni simpli, chiar saraci. Eu, dupa clasa a X-a, am renuntat la scoala si m-am maritat cu Lupu”, a spus Cornelia Rednic despre începutul poveștii sale de dragoste cu partenerul de viață.