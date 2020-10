Dorian Popa a ajuns la poliție după ce un fan l-a reclamat. Ce s-a întâmplat între cei doi

Dorian Popa a ajuns la Poliție după ce un fan a depus plângere împotriva lui. Mereu transparent cu publicul său, cântărețul a povestit și de această dată ce s-a petrecut.

Cântărețul Dorian Popa a trecut pragul unei secții de Poliție după ce un fan a depus plângere împotriva lui. Individul l-a reclamat după ce a văzut că artistul se abate de la regulile de circulație. Mai exact, într-unul dintre vloggurile sale, acesta a constatat că Dorian Popa a staționat greșit, drept pentru care a trecut la fapte. Admiratorul vigilent i-a înștiințat pe oamenii legii de neregulă, astfel că artistul a ajuns la secția de Poliție pentru a-și motiva fapta. A primit doar o avertizare verbală, dat fiind că la a doua abatere apare și amenda.

„Am mers, am dat cu subsemnatul, nu am fost amendat (…) am fost avertizat verbal, la a doua abatere ești amendat”, a spus Dorian Popa.