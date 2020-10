Cine sunt actorii din Sacrificiul. Cum au ajuns Dorian Popa și Oana Zăvoranu alături de Maia Morgenstern și Marian Râlea

Ruxandra Ion este producătoarea serialului TV Sacrificiul. Acesta a avut deja două sezoane, iar producătoare a anunțat că urmează și al treilea. În distribuția acestui serial se regăsesc actori de excepție. Care sunt aceștia și cum au ajuns Dorian Popa și Oana Zăvoranu să joace alături de Marian Râlea și Maia Morgenstern, aflați în rândurile de mai jos.

Cine sunt actorii din Sacrificiul

Primul sezon a avut premiera pe data de 11 septembrie 2019 și s-a terminat pe data de 12 decembrie 2019 și a avut un număr de 28 de episoade.

Al doilea sezon a debutat pe 12 februarie 2020 și s-a finalizat pe data de 15 aprilie 2020, având tot un număr de 28 de episoade.

Sacrificiul – Alegerea – sezon nou

Sacrificiul este un format de tip dramă, care este difuzat pe postul de televiziune Antena 1. Acesta surprinde povești de viață care se inspiră din realitate. Alături de acestea personajele fascinante și scenariu care te ține cu sufletul la gură, pot fi urmărite în cadrul celui de-al treilea sezon: Sacrificiul-Alegerea, care a debutat pe data de 11 septembrie 2020.

Noul sezon va fi difuzat în fiecare seară de miercuri și joi, începând cu ora 22:30, după emisiunea Chefi la cuțite.

Cine sunt actorii Sacrificiul

Actorii din distribuția serialului Sacrificiul de pe Antena 1, sunt:

Oana Cârmaciu – Ioana Popescu

Denis Hanganu – Andrei Oprea

Maia Morgenstern – Eva Oprea/ Eva Ioanid

Claudiu Istodor – Ștefan Oprea

Michaela Prosan – Lili Vanili Ionescu

Vlad Gherman – Amza Oprea

Alexandru Ion – Alin Oprea

Julia Marcan – Ștefania Oprea

Bogdan Stanoevici – Grigore „Grig” Oprea (sezonul 1)

Cosmina Dobrotă – Katia (sezonul 1)

Ana Ciontea – Elena Popescu/ Elena Ioanid

Marian Râlea – Relu Popescu

Daniel Nuță – Robert

Cristi Iacob – Gheorghe (sezonul 1)

Ioana Blaj – Irina Popescu

Ana Crețu – Iulia Popescu

Tudor Roșu – Romulus Octavian (sezonul 1)

Adriana Trandafir – Veorica Zamfir/ Eliza Ioanid

Mihai Gruia Sandu – Leo Zamfir (sezonul 1)

Virginia Rogin – Mama Gela

Cristina Ciobănașu – Iris Zamfir

Doinița Oancea – Narcisa Zamfir

Mihai Călin – Laviniu (sezonul 1)

Dorian Popa – Mario

Gabi Ciocan – Antonio

Alina Florescu – Brândușa Zamfir (sezonul 1, episodic în sezonul 2)

Emanuel Baroc – Mădălin (sezonul 1)

Oana Zăvoranu – Diva

Conrad Mericoffer – Bogdan Georgescu

Damian Drăghici – Rapha Zamfir

Mădalina Bellariu – Maria Brun (sezonul 2)

Marian Olteanu – Sorin Popescu (sezonul 2)

Șerban Gomoi – Victor Bădescu (sezonul 2)

Gelu Nițu – Sergiu (sezonul 2).

Cine sunt actorii Sacrificiul: Dorian Popa

Dorian Popa îl interpretează pe Mario Busuioc. El este nepotul lui Leo Zamfir și are o voce de aur pe care a moștenit-o de la mama lui. Se remarcă printr-n stil extravagant și prin faptul că nu are visuri și aspirații. Este pasionat de haine de firmă și mașini luxoase și are lipici la fete.

Dorian Popa nu s-a aflat la prima colaborare cu producătoarea Ruxandra Ion. El a revenit în echipa acesteia după o pauză de cinci ani, de pe vremea când filma pentru serialul Pariu cu viața.

„Eu sunt cel mai gălăgios de pe platou. Ca să înțelegeți, am deja 9 ani de zile de când o cunosc pe doamna Ruxandra Ion, care este producătorul acestui monstru de serial. Toată lumea știe că doamna Ruxandra este o persoană foarte riguroasă, foarte strictă şi severă, însă în același timp apreciază o glumă bună, este un om cu un simț al umorului foarte bine dezvoltat, doar este producător tv şi atunci mă acceptă aşa cum sunt. Dumneai m-a descoperit, m-a făcut ceea ce sunt, alături de mama mea şi de încă foarte puţine persoane, şi atunci ştie cum să mă controleze, ştie exact ce să îmi spună atunci când eu nu îmi dau seama şi sar calul, să redevin serios pentru că până la urmă este un platou de filmare!”, a declarat Dorian Popa pentru sit-ul libertatea.ro.

Cine sunt actorii Sacrificiul: Oana Zăvoranu

Oana Zăvoranu o interpretează pe Diva din serialul Sacrificiul. Aceasta este cunoscută publicului ca prezentatoare de televiziune. Ea s-a retras din viața socială. În prezent gestionează câteva afaceri mici, dar a rămas cu un renume de succes. Aceasta are un iubit mai tânăr decât ea, care o iubește nespus.

Deoarece Zăvo face întotdeauna rating, chiar și atunci când nu are rolul principal. Producătorii i-au acceptat o serie de doleanțe, atunci când i-au oferit rolul.