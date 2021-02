Dorel din Las Fierbinți a speriat-o pe soția sa. Ce i-a făcut, la doar 3 săptămâni după ce a cunoscut-o

Mihai Rait Dragomir, cunoscut publicului mai ales drept Dorel din ”Las Fierbinți”, a fost prezent în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, unde a vorbit despre relația pe care o are cu soția Ana Maria, femeie care l-a convins repede pe actor că este aleasa lui, de unde și curiozitatea publicului despre căsnicia lor. Peste toate, se adaugă și diferența de vârstă dintre cei doi, de 14 ani, alt punct privint cu interes de urmăritori.

Mihai Rait a povestit că, deși nu se gândea prea curând la însurătoare, în trecut fiind logodit cu o fată, Ioana, a găsit-o întâmplător pe Ana Maria, iar lucrurile între ei s-au desfășurat cu o rapiditate neînchipuită. Au vorbit pe Facebook preț de câteva săptămâni, apoi i-a zis primul ”Te iubesc” și la trei săptămâni distanță a cerut-o de soție. La un an au făcut nunta, apoi a venit pe lume minunea lor.

„La vreo săptămână, la o discuție pe Facebook, am realizat că noi stăteam unul al complexul A și unul la B. Stăteam singur în complex și mă uitam că, ia uite, suntem vecini. Nu știu cum am reușit să o cuceresc. Eu sunt deschis cu toată lumea, în toate tipurile de relații. Ăsta sunt, ăsta mă cheamă. La început am fost și eu mai drăguț, ca toată lumea, după iese prostul din tine. Te plictisești la un moment dat cu omul care nu arde în niciun fel. Ea e o persoană candidă.

E ca o icoană. Bunătatea, sufletul mare pe care îl are, e foarte înțelegătoare cu mine. Am realizat în ăștia patru ani în care suntem împreună că trebuie să fii foarte înțelegător cu mine, mai ales cu lipsa de acasă, programul meu haotic. Nu am știut din prima că ea e aleasa, deși la trei luni de relație am cerut-o. La sfârșitul primei săptămâni de relație i-am spus ”Te iubesc”, lucru care nu prea se întâmplă. Ea s-a speriat când am cerut-o, să vă zic, ca a fost rapid. Am ales bine, oricum. Ea o să rămână până la final. E diferență de 14 ani între noi doi. La noi nu se simte”, a spus Mihai Rait la Pro TV.

Vor să petrecă o lună de miere în fiecare an

„În 2019 am avut luna de miere. Atunci ne-am permis din punct de vedere al timpului. Am fost în Grecia, am stat vreo 10 zile, fără copil, doar noi doi. De acum încolo, am zis că în fiecare an o să facem o lună de miere.

Este un tată permisiv

„Ca tată, eu sunt foarte atent, implicat, pentru că, în lipsa timpului, încerc să recuperez. E ceva extraordinar, e minunat! Titirezul…eu așa mi-am dorit, un copil să nu stea, e pe viteză. Ca activitate avem alergatul prin casă. E și obositor, dar la finalul zilei mă uit ce frumos doarme”, a spus actorul.