Dorel din Las Fierbinţi atrage privirile în traficul din București. Ce mașină are Mihai Raiţ

Dorel din Las Fierbinţi este unul dintre cele mai îndrăgite personaje din serialul-fenomen. Puţini sunt, însă, cei care ştiu detalii din viaţa actorului. Iată ce maşină conduce Mihai Raiţ!

Toată România îl ştie pe Dorel, însă puţini sunt cei îi cunosc viaţa dincolo de personajul din Las Fierbinţi: un bărbat naiv, de la ţară, fără prea multă experienţă cu femeile. În serial, este fratele mai mic al lui Bobiţă, cel care deţine o cârciumă.

Pe lângă meseria de actor şi pasiunea pentru cântat, acesta iubeşte enorm maşinile, iar acum vedeta PRO TV atrage toate privirile în traficul din Bucureşti cu autoturismul său de lux. Mai exact, Mihai Raiţ conduce un Porsche Cayenne, semn că o duce destul de bine din punct de vedere financiar. Maşina costă în jur de 100.000 de euro.

Mihai şi Ana Maria Rait formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt căsătoriţi de trei ani, iar în 2018 au devenit părinţii unui băieţel, Alexandru Mihai.

“Soţia mea nu vrea să iasă în evidenţă. Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol. Ne-am plăcut şi aşa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie. Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă ştiu din copilărie. Noi încă nu am năşit, însă de abia aştept. Ne cunoaştem din clasa a IV-a şi am zis, haide băi să ne şi năşim, să ne înrudim. E bine că am rămas o familie de când suntem noi mici şi până acum. Suntem mereu împreună. Ne suportăm şi la filmări, şi la improvizaţie, şi la spectacole. Locuiesc la trei minute de Bobo, Adrian Văncică (Celentano) şi Mihai Mărgineanu (Ardiles) stau şi ei în aceeaşi zonă, în Băneasa. Cât despre muzică, nu am mai făcut nimic după «Vocea României». Vedem ce ne rezervă viitorul”, povestea Mihai Rait Dragomir pentru Click.ro.