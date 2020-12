Cum arată, de fapt, soția lui Dorel din Las Fierbinți. Apariția extrem de rară, puțini oameni știau cât de frumoasă e

Este celebru, îndrăgit de toţi românii, dar are şi o familie minunată. Puţini sunt, însă, cei care au habar cum arată, de fapt, soţia lui Dorel din Las Fierbinţi. Ce mai?! Mihai Rait este un norocos!

Dacă în serialul fenomen de pe Pro TV îşi doreşte să aibă o relaţie cu Geanina, în viaţa reală Mihai Rait are o parteneră de viaţă de care orice bărbat ar fi mândru. Puţini sunt cei care ştiu cum arată, de fapt, soţia lui Dorel din Las Fierbinţi. Aşa cum se poate vedea şi în galeria foto de mai sus, actorul este un norocos.

În aprilie 2017, vedeta de la Pro şi-a unit destinele cu Ana Maria, “cea mai frumoasă femeie”, aşa cum chiar Mihai o descria, iar un an mai târziu se năştea băieţelul lor. Naşii de cununie au fost Mihai Bobonete şi soţia sa, Cătălina.

De curând, cei doi au fost surprinşi de către cei de la Cancan.ro în zona parcului Herăstrău din Bucureşti, o apariţie rară a acestora împreună. După ce a parcat maşina, un Porsche Cayenne, Dorel s-a ocupat de tot ce ţine de căruciorul băieţelului său şi a plătit parcarea. Apoi, toţi cei trei membri ai familiei Rait s-au îndreptat spre parc pentru a petrece câteva ore în natură.

Deşi îşi trăiesc povestea de iubire departe de ochii curioşilor, Dorel din “Las Fierbinţi”, în vârstă de 39 de ani, a povestit cum a cunoscut-o pe Ana Maria.

“Soţia mea nu vrea să iasă în evidenţă. Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut şi aşa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie. Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă ştiu din copilărie.

Noi încă nu am năşit, însă de abia aştept. Ne cunoaştem din clasa a IV-a şi am zis, haide băi să ne şi năşim, să ne înrudim. E bine că am rămas o familie de când suntem noi mici şi până acum. Suntem mereu împreună. Ne suportăm şi la filmări, şi la improvizaţie, şi la spectacole”, declara Mihai Răit, în urmă cu un an.