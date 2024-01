Doliu uriaș la Hollywood. A murit un actor celebru, nominalizat la Oscar

E doliu uriaș la Hollywood. Actorul Tom Wilkinson, nominalizat de două ori la Oscar, s-a stins din viață sâmbătă, 30 decembrie 2023, în mod subit. Regretatul artist era în vârstă de 75 de ani. Tragicul eveniment a fost confirmat de către membrii familiei sale într-un comunicat de presă.

Actorul Tom Wilkinson s-a stins din viață chiar înainte de noaptea de Anul Nou

Actorul englez Tom Wilkinson, nominalizat la Oscar, cunoscut cel mai bine pentru rolul pe care l-a jucat în producția The Fully Monty, a murit la vârsta de 75 de ani. Evenimentul a avut loc înainte de ultima zi din an, respectiv sâmbătă, 30 decembrie 2023. Informația a fost confirmată de către apropiați.

Stingerea din viață a regretatului actor Tom Wilkinson a fost confirmată într-o declarație de presă întocmită de către membrii familiei sale și oferite publicității prin intermediul agentului celebrității.

Anunțul făcut de membrii familiei lui Tom Wilkinson

„Cu multă tristețe, familia lui Tom Wilkinson anunță că acesta a murit brusc acasă, pe 30 decembrie. Soția și familia lui erau alături de el. Familia cere intimitate în acest moment”, se arată în comunicatul de presă publicat de Mirror.

Fanii regretatului actor au reacționat, publicând mesaje de condoleanțe pe platformele sociale. Mulți i-au adus omagii lui Tom Wilkinson, apreciat pentru versatilitatea de care a dat dovadă de-a lungul carierei sale de la Hollywood până la sfârșitul vieții. Un actor excelent și o ființă umană generoasă – așa a fost descris Tom Wilkinson de către fanii săi.

Cine a fost regretatul actor Tom Wilkinson, nominalizat de două ori la Premiile Oscar

Wilkinson a fost nominalizat la Premiile Oscar, la categoria actor în rol principal, pentru prestația din producția In The Bedroom, în anul 2001 și la categoria actor în rol secundar pentru Michael Clayton în 2007. Cel mai recent, actorul a jucat împreună cu Robert Carlyle și Mark Addy, într-un serial Disney+.

Wilkinson a câștigat și un Glob de Aur în anul 2009, precum și un Emmy în 2008 pentru rolul său ca personaj politic american Benjamin Franklin, jucat în serialul HBO John Adams cu Paul Giamatti.

Actorul a fost, de asemenea, cunoscut pentru rolurile sale într-o adaptare BBC după romanul lui Charles Dickens, Martin Chuzzlewit, adaptare din 1995 a Sense And Sensibility de Jane Austen, drama de comedie din 2014 The Grand Budapest Hotel și comedia din 2011 The Best Exotic Marigold Hotel.