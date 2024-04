Doliu uriaș în lumea muzicii din România. A murit în urmă cu puțin timp artista Adriana Abramovici, supranumită ‘Piranda de România’

Un anunț răvășitor a stârnit un val de emoție, lumea muzicii din România este în doliu. Artista Adriana Abramovici, supranumită ‘Piranda de România’, a murit în urmă cu puțin timp. Mesajul emoționant transmis de sora cântăreței.

Lumea muzicii din România este în doliu după dispariția neașteptată a unei cântărețe îndrăgite. Artista Adriana Abramovici, supranumită ‘Piranda de România’ sau ‘Piranda de la Timișoara’, a murit. Anunțul a fost făcut chiar de sora interpretei, printr-un mesaj emoționant transmis pe o platformă de social media.

Femeia nu a menționat o cauză a decesului și nici nu a oferit, deocamdată, vreo informație cu privire la înmormântare.

„În aceste clipe de adanca tristerte este foarte greu sa gasesti cuvintele, pentru ca.. nimic nu ti mai poate mangaia sufletul .. odata cu pierderea fiintei iubite sora mea draga .. nu te voi uita niciodata surii mia buna ..te iubesc infinit.. Dumnezeu sa te ierte si odihneasca in pace si liniste amin!!”, a fost mesajul publicat de sora Adrianei Abramovici în mediul online.

Anunțul a stârnit un val de emoție și durere, strângând peste o mie de reacții și comentarii, la doar câteva ore de la momentul publicării.

„În ultimul timp am tot pomenit-o , pe la cântări…îmi era tare dragă…nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi… foarte trist…Dumnezeu s-o odihnească în pace! Vei rămâne veșnic în amintirea noastră!”, „Sincere condoleante… Drum lin spre cer Piri draga”, „Sincere condoleanțe!”, „Nu pot să cred! Sincere condoleante!Piri iti multumesc pentru tot,Dumnezeu sa iti odihneasca sufletul in pace!”,

„Nu există durere mai mare decât atunci când îți moare sora, jumătatea ta. Îți trimit condoleanțe, Rodica. Să ai putere să treci peste această pierdere grea”, „Drum lin către înaltul cerului,dragă Adriana,”Piranda”noastră, cea plină de viață și de bunătate!! Dumnezeu să te ierte și să te așeze la dreapta lui,pentru totdeauna,AMIN!” – sunt doar câteva dintre mesajele de condoleanțe trimise de cei care au admirat-o.