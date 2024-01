Doliu uriaș în lumea cântăreților. A murit o mare artistă, avea 91 de ani. Cine a fost Chita Rivera

Este doliu în lumea internațională a cântăreților, după ce s-a stins din viață o mare artistă. A plecat dintre noi la venerabila vârstă de 91 de ani, lăsând în urmă o mare avere culturală și multe lacrimi și durere. Cei dragi și oamenii care au apreciat-o o plâng acum pe regretata vedetă.

A murit Chita Rivera

Este doliu în lumea internațională a artiștilor, după ce a plecat dintre noi celebra Chita Rivera. A fost una dintre cele mai mari cântărețe din lume, care s-a bucurat de un succes formidabil și a fost iubită și apreciată de o mulțime de oameni.

Una dintre bunele sale prietene, Merle Frimark, a anunțat că fiica artistei a făcut vestea tragică. Astfel, Chita Rivera s-a stins din viață la New York, la venerabila vârstă de 91 de ani. De la reprezentantul ei aflăm că a avut parte de o moarte ușoară și era liniștită în momentul când și-a dat ultima suflare.

„Cu mare tristețe, Lisa Mordente, fiica lui Chita Rivera, anunță moartea mamei sale iubite, care a murit liniștită la New York, după o scurtă boală”, a transmis marți Merle Frimark.

Nu se cunoaște motivul exact al morții, dar ar putea fi vorba de cauza naturale. A avut mereu o viață activă și a reușit să ajungă la peste 90 de ani datorită carierei sale ce a solicitat-o mereu și nu i-a permis să țină cont de boli și probleme.

Chita Rivera, un artist complet

Chita Rivera, născută sub numele de Dolores Conchita Figueroa del Rivero în Washington în 1933, și-a început parcursul în lumea artistică cu lecții de pian și cursuri de balet încă din copilărie. În timpul audițiilor, ea se găsea deseori comparată cu blondele înalte care îi făceau concurență în acea perioadă.

În autobiografia sa publicată în 2023, Rivera a descris cum, în tinerețe, se prezenta în fața publicului mică de statură, cu pielea închisă la culoare, purtând o fustă neagră și un body, cu un nas distinctiv. Cu toate acestea, aceasta nu a reprezentat un obstacol pentru ascensiunea sa în lumea spectacolului. În cele din urmă, ea a devenit una dintre cele mai nominalizate actrițe la Premiile Tony, distincțiile remarcabile ale teatrului american.

În 2009, președintele Barack Obama i-a acordat Medalia Libertății, cea mai înaltă onorare civilă în Statele Unite. Cu o carieră de invidiat, Chita Rivera a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, dar moștenește o carieră impresionantă.

Debutul său în lumea teatrului din New York a avut loc în anii 1950, iar de acolo a început o călătorie profesională excepțională, care a depășit cu mult visele altora. Prin carisma și talentul său inegalabil, a reușit să cucerească inimile publicului.

Rivera a câștigat premiile Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical pentru rolurile din „Kiss of the Spider Woman” și „The Rink”. În plus, în 2018, i s-a acordat un premiu Tony pe viață în recunoașterea contribuției sale remarcabile la lumea teatrului.

Chita Rivera a avut o evoluție impresionantă

Ca actriță, cântăreață și dansatoare, Chita Rivera a lăsat o amprentă de neuitat în lumea artistică. Ea a interpretat rolul iconic al Anitei în producția originală de pe Broadway a spectacolului „West Side Story”, precum și personajul principal din „Kiss of the Spider Woman” și rolul Velma Kelly în producția originală de pe Broadway a spectacolului „Chicago”.

The New York Times a remarcat în retrospectiva carierei sale din 2005 că farmecul lui Rivera constă în tehnica sa experimentată și în bucuria contagioasă pe care o emană din fiecare interpretare. Ea a reprezentat întotdeauna o profesionistă într-o lume a judecăților exigente și a standardelor mitice.

Captivând publicul scenei teatrale din New York încă din anii 1950, Chita Rivera a strălucit și în spectacolul de pe Broadway din 2015, intitulat „The Visit”, unde s-a reunit cu compozitorul John Kander și textierul Fred Ebb. Pe parcursul decadelor, Rivera a adus la viață melodiile acestora nu doar în cadrul producțiilor de musicaluri, ci și în propriile ei spectacole de cabaret, consolidându-și astfel locul de referință în istoria spectacolului american.