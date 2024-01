Doliu în lumea filmului. Actorul avea doar 58 de ani, a jucat într-un serial adorat de români

Unul din cele mai urmărite seriale de televizune al anilor ’90, îl aducea pe micile ecrane și pe David Gail, interpretul personajului Stuart Carson, timp de 8 episoade, între anii 1991-1994. Din păcate, vestea morții sale a întristat pe toată lumea. Cu alte cuvinte, vorbim de doliu în lumea filmului. Actorul avea doar 58 de ani.

David Gail a murit la 58 de ani

David Gail era cunoscut pentru rolul lui Stuart Carson din sezonul 4 al serialului „Beverly Hills, 90210” și a avut zeci de alte roluri pentru show-uri de televiziune în anii 1990. Conform IMDb, l-a interpretat și pe Dr. Joe Scanlon în telenovela ABC „Port Charles”.

Decesul său a fost anunțat sâmbătă pe Instagram de Katie Colmenares, sora artistului, dar nu au fost furnizate o cauză și o dată a decesului.

„Abia dacă a existat măcar o zi în viața mea când nu ai fost alături de mine, mereu alături de mine, mereu partenerul meu, mereu cel mai bun prieten al meu, gata să înfrunte orice. Te voi strânge atât de tare în fiecare zi în inima mea, tu, superbă ființă umană uimitoare și iubitoare, fioroasă și fioroasă, care îmi lipsești în fiecare secundă a fiecărei zile, pentru totdeauna, nu va mai exista niciodată alta.”, a scris Katie Colmenares, sora regretatului actor.

David Gail a fost un actor de televiziune prolific la mijlocul și sfârșitul anilor 1990. Cel mai important rol al său a fost în serialul derivat din „General Hospital”, „Port Charles”, din 1998, în care a apărut în rolul doctorului Joe Scanlon în 216 episoade pe parcursul unui sezon în 1999 și 2000, potrivit IMDb.

A jucat în cel mai popular serial al anilor 90

La începutul carierei sale, David Gail a fost distribuit în opt episoade din serialul „Beverly Hills, 90210”. El a intrat pentru prima dată în serial în 1991, în timpul primului sezon. Avea să revină în serial doi ani mai târziu, în sezonul 4, de data aceasta în rolul lui Stuart Carson, fiul unui om de afaceri bogat care se logodește cu Brenda Walsh, interpretată de Shannen Doherty, potrivit IMDb.

Ulerior, Gail a mai apărut în 22 de episoade din serialul de televiziune „Robin’s Hoods”, în 1994 și 1995, în rolul personajului Eddie Bartlett, și în 34 de episoade din serialul „Savannah”, în 1996 și 1997, în rolul lui Dean Collins.

David Gail, originar din Tampa, Florida, s-a născut în 1965, potrivit paginii sale de pe IMDB. Unele dintre creditele sale anterioare includ apariții în „Growing Pains”, „Doogie Howser, M.D.” și „Murder, She Wrote” la începutul anilor 1990. În 2002, a apărut alături de Bradley Cooper și Colleen Porch în comedia romantică „Bending All the Rules”. Alte apariții ale sale în filme includ filmul Perfect Opposites din 2004.

Ultimul credit al lui Gail listat pe IMDB este „Blacksad: Under the Skin”, un joc de aventură pentru Windows, PlayStation 4, Xbox One și Nintendo Switch, în care a dat voce personajului Sam.

David Gail era cunoscut ca un om bun

Într-un comentariu la postarea de pe Instagram a surorii lui David, Katie, despre moartea acestuia, apropiații l-au numit pe regretatul star „un om bun”, plin de viață și de povești incredibile.

În timpul uneia dintre aparițiile sale într-un podcast, David Gail și-a exprimat recunoștința pentru că a putut juca rolul lui Stuart în celebrul serial din anii 90. De asemenea, el a spus că era dispus să joace din nou dacă s-ar fi ivit o oportunitate ca celebrul serial „Beverly Hills, 90210” să revină pe micile ecrane.