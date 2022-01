Doliu mare în showbiz. Un cântăreț din România și-a pierdut tatăl, răpus de o boală nemiloasă

Momente dureroase pentru un îndrăgit artist din România. Cântărețul și-a pierdut tatăl, răpus de o boală nemiloasă. În urma tristului eveniment, bărbatul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, povestind câteva dintre cele mai frumoase momente pe care le-a petrecut împreună cu părintele lui. Tatăl cântărețului s-a stins din viață cu două luni înainte de a împlini respectabila vârsta de 75 de ani. Mai multe detalii, în continuare.

Dinu Maxer trece printr-o perioadă dificilă a vieții lui, după ce tatăl artistului a pierdut lupta cu viața. Bărbatul în vârstă de 74 de ani a fost răpus de o boală incurabilă, care i-a provocat suferință vreme de 11 ani.

Tatăl cântărețului a fost diagnosticat cu cancer în anul 2007, boala care s-a dovedit a-i fi fatală. Artistul și-a văzut părintele chinuindu-se în încercarea de a face față bolii, fapt care i-a provocat, la rândul lui, suferință.

În urmă cu puțin timp, Dinu Maxer s-a confesat urmăritorilor din online, dezvăluind că cel care i-a fost tată s-a luptat cu nemilioasa boală preț de mai mulți ani, fiind nevoit să meargă des prin spitale.

„A fost până azi… un tată perfect! Îi mulțumesc pentru tot! Mi-a fost și tată și prieten! Am atâtea lucruri pe care aș vrea sa le împărtășesc cu voi despre tatăl meu… Mi-l amintesc tinundu-mă de șaua de la bicicleta …sau stând cu mine când studiam la acordeon… Apoi îmi amintesc ca s-a întors din străinătate unde a lucrat 2 ani și mi-a cumpărat o super-orga… A fost si dur cu mine in adolescenta cand ma pregateam pentru treapta I sau pentru admiterea la medicina…mi-l amintesc în sala la primul meu spectacol și apoi bucurandu-se când devenisem cunoscut…dezamăgit ca am lăsat medicina, dar mulțumit ca eram fericit cu viata mea de artist. L-am surprins apoi mândrindu-se cu mine și cu cariera mea muzicală – acesta a fost probabil cel mai.frumos compliment pe care mi l-a făcut, deoarece nu era genul care lauda sau felicită!

A fost un învingător! În 2007 a primit vestea că are cancer de prostată! 11 ani mai târziu, ieșea învingător din lupta cu cancerul! Apoi a venit Andreas în viața lui… A încercat să fie bunicul care-i face pe plac și care sta cu el la orice oră din zi sau din noapte… Îi dădea dulciuri când îl lăsam la el, spunându-ne «Vreau să-și amintească de mine ca fiind bunicul care îi dădea mereu ciocolată!»“, a scris Dinu Maxer pe Facebook, în amintirea tatălui său.