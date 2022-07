Doliu la Vocea României. Anunțul șoc făcut de Paula Seling: ‘’S-a stins din viață’’

Fanii Paulei Seling au rămas fără reacție în urma anunțului postat recent de aceasta pe rețelele de socializare. Celebra cântăreață a mărturisit că a primit o veste tragică și că un om drag ei s-a stins din viață. Cei din echipa de la ,,Vocea României” au rămas fără o persoană de bază din proiect. ,,Nu am cum să vă spun cât de supărată sunt că a plecat, mai ales ca aș fi vrut sa o sun mai des, să ii spun cât o iubesc și cât înseamnă pentru mine”, a spus solista.

Este o zi tristă pentru lumea muzicală din România. Gabriela Duțescu s-a stins din viață recent. Aceasta i-a antrenat pe mulți din concurenții de la emisiunea ,,Vocea României”. Cea din urmă a modelat multe glasuri de-a lungul carierei sale.

Printre aceștia își fac loc mari nume din muzica românească precum: Dida Drăgan, Smiley, Tudor Chirilă, Marcel Pavel, Paula Seling. Femeia era de meserie foniatru, adică antrenor de voci.

Paula Seling a fost cea care i-a șocat pe mulți dintre internauți cu anunțul trist. Solista a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care își arăta supărarea pe care o simte acum și regretul că nu a purtat mai multe discuții cu Gabriela Duțescu.

Vedeta a mărturisit că ar fi vrut să își lase probleme personale și să o strângă în brațe din nou sau să îi spună că o iubește. Bruneta a subliniat că lucrurile nefăcute la timp nu se întorc niciodată.

„Dragi prieteni, Ziua de azi vine cu o veste îngrozitoare…profesoara mea, cea care mi-a fost ca o mama, care mi-a dat vocea pe care o am, s- a stins din viață. As fi vrut să las problemele mele și doar sa o strâng în brațe, sa îi spun ca o iubesc … Nu am facut-o in ultimele săptămâni …daca aș fi știut, as fi dat orice doar sa stau la un ceai cu ea…acum nu se mai poate . Sper sa ma ierte … Lucrurile nefăcute la timp nu se întorc niciodată.

Doamna Duțescu, va iubesc cu tot sufletul meu. Si daca ma simțiți, poate vedeți cat de rău îmi pare… Pentru toți cei ce vor sa aduca un omagiu, înmormântarea va avea loc la Cimitirul reformat Giulesti – Calvin, vineri de la ora 13.00, iar doamna noastră își va lua rămas bun de la noi la capela Belu, la.ora 11.00 , unde va avea loc slujba”, a scris Paula Seling pe Facebook.