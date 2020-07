Doliu la Hollywood. Favoritul lui Tarantino a murit! A luat Oscarul de două ori

Favoritul lui Tarantino s-a stins din viață! Cunoscuta vedetă de la Hollywood a reușit să fie premiată de două ori cu Oscar! Despre cine este vorba și din ce cauză a trecut în neființă?

Ennio Morricone a primit două premii Oscare de-a lungul vieții – în 2007 și în 2016. Muzicianul a fost pe placul celor mai mulți actori de la Hollywood și a reușit în cariera sa să creeze coloane sonore pentru producții celebre. Compoziorul a murit la vârsta de 91 de ani în noaptea dintre duminică și luni, arată presa italiană. Cauza decesului are legătură cu fractura unui femur care a fost consecința unei căderi. Acesta va rămâne în amintirea tuturor prin felul în care s-a exprimat prin artă, iar numele îi va dăinui în istoria muzicii și a cinematografiei pentru coloanele sonore.

Din 1946 și până când a încetat din viață a scris o sută de melodii clasice. Acesta s-a născut pe 10 noiembire 1928, la Roma, a absolvit Conservatorul din Santa Cecilia și mai apoi a activat ca membru al grupului experimental Nuova Consonanza, făcându-și debutul la cinema cu filmul lui Luciano Salce “Il federale” (1961). Ennio a primit două premii Oscar. În 2007 pentru întreaga carieră, iar în 2016 pentru pelocula The Hateful Eight, regizată de Quentin Tarantino. Înmormântarea celebrului compozitor va avea loc într-un cadru privat, conform anunțului familiei sale, „în semn de respect față de smerenia care a inspirat întotdeauna existența sa”

„Cu filmul am vrut să renunț prima dată în anii 80, apoi în anii 90, când nu venea niciun fel de recunoaștere publică, apoi în fine, în anii 2000. Acum mi-am învățat lecție: după Oscarul primit pentru The Hateful Eight nu mă veți mai auzi că nu voi mai scrie muzică pentru film”

Ennio Morricone (Sursa: La Stampa)