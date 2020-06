Doliu în showbiz! Din păcate, a murit chiar azi noapte. Soțul a confirmat decesul

A fost internat, pe 30 mai, la spitalul Elias, la Terapie Intensivă, după o tuse convulsivă și febră 40. În urmă cu câteva ore, s-a stins din viață. Soțul unei vedete de la noi a confirmat decesul.

Fostul preot englez Philip Clements, în vârstă de 81 de ani, s-a stins din viață în urmă cu câteva ore, potrivit Spynews. Vicarul gay ajunsese la spital sâmbătă și, în pofida eforturilor medicilor de a-i salva viața, a trecut la cele veșnice. Acesta și-a dat ultima suflare aproape de miezul nopții, în urma unor probleme cardiace. Certificatul de deces va fi eliberat marți, 2 iunie.

Trupul vicarului va fi incinerat, în conformitate cu dorința sa, apoi cenușa îi va fi aruncată în apă, în Herăstrău. În continuare, Florin Marin, soțul său, va avea nevoie de suport, drept pentru care va apela și la Ambasadă.

„Suntem la urgență de azi dimineață (sâmbătă, 30 mai). I s-a făcut rău lui Philip azi noapte și am chemat ambulanța. M-am trezit pe la 2 noaptea și l-am auzit tușind. M-am dus în dormitorul lui ca să văd ce are și făcuse pe el, avea febra 40. Acum este la Elias. El e la Terapie Intensiva, eu sunt pe la porți, că nu mă lasă să intru. Nu știu ce are, nu știu cum se simte. Îmi este frică. Nu știu dacă are coronavirus”, spunea Florin pentru Click!