Povestea dramatică a unui cunoscut artist: lovitura care i-a oprit cariera 5 ani! Dezvăluiri tulburătoare: „De acolo a început un calvar”. EXCLUSIV

Fără să te întrebe cine ești, viața poate să-ți ofere lecții prin cele mai dureroase metode. Cristian Enache, reputat artist din Țara Oașului, a simțit asta pe pielea lui, chiar dacă, spune el, a încercat întotdeauna să facă bine. Doar câteva secunde și o agresiune inexplicabilă i-au oprit cariera timp de cinci ani și au necesitat mai multe intervenții chirurgicale.

Cristian Enache a trecut prin patru operații și luni întregi de tratamente

Cristian Enache, originar din Negrești Oaș, județul Satu Mare, s-a născut într-o familie cu tradiție în lumea muzicii. Mama sa, Maria Tripon, este un nume autentic al folclorului din Țara Oașului, astfel că dragostea pentru muzică i-a fost insuflată încă din primii ani de viață.

„Din clasa I pot spune că am început să cânt la vioară 3 ani, la chitară un an și la pian 4 ani, dar am îmbrățișat cariera vocală tocmai pentru motivul că mi-a plăcut întotdeauna să fiu înconjurat de oameni, să-mi iau energia de la publicul care mă ascultă”, a povestit artistul.

Mai târziu, artistul a absolvit Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, și s-a stabilit în Cluj, unde și-a consolidat cariera. A început să cânte profesionist pe la 22 de ani, pentru că pur și simplu voia să pună în valoare darul pe care îl simțea de la Dumnezeu. La început a cântat folclor ardelean, dar treptat repertoriul i s-a lărgit: etno, muzică ușoară, slow și a arătat astfel că poate fi la fel de versatil pe cât e de sensibil artistic.

În plan personal, este căsătorit și tatăl unui băiețel care, deocamdată, e atras de fotbal și nu și-a descoperit încă pasiunea pentru muzică. El, ca părinte, nu poate decât să-l susțină în tot ce-i place să facă.

Chiar dacă în aparență totul pare să meargă bine, viața lui Cristian Enache ascunde o poveste tulburătoare. Pe 9 martie 2012, totul s-a schimbat într-o fracțiune de secundă, din cauza unui incident violent și inexplicabil. Era dimineață, tocmai terminase să cânte la un eveniment dedicat Zilei Femeii, când un bărbat mascat l-a lovit chiar în propria mașină.

„Era o dimineață însorită de 9 martie 2012, eram liniștit și relaxat după o seară de cântat doamnelor cu ocazia zilei de 8 martie… Pe o stradă destul de circulată din Cluj Napoca, a venit de nicăieri un băiat cu cască de motociclist pe față, a smucit portiera mașinii mele și mi-a aplicat o lovitură cu pumnul din lateral exact în nas”, a dezvăluit artistul.

Agresorul a fugit de la locul faptei

Imediat după aceea, agresorul a urcat pe scuter și a fugit, fără nicio altă explicație. Evenimentul a lăsat, însă, urme adânci. Trauma fizică a fost majoră, Cristian Enache suferind o fractură de piramidă nazală, probleme de respirație și ulterior complicații la nivelul gâtului, urmate de 4 intervenții chirurgicale și luni de tratamente.

„Practic de-acolo a început un calvar cu 4 intervenții chirurgicale la nas, fractură de piramidă nazală, probleme de respirație pe nas, probleme implicit și cu gâtul. Toată această întâmplare a atras după sine o perioadă de mai bine de 1 lună fără activitate artistică și ulterior probleme care au apărut din cauza fracturii de piramidă nazală”, a completat Cristian Enache.

Chiar și după ani de operații și tratamente, urmele nu au dispărut complet. Cristian a fost nevoit să ia o pauză de cinci ani de la muzică și întâmpina dificultăți chiar și când trebuia să vorbească.

„Patru intervenții chirurgicale și aproximativ 4-5 ani în care cariera mea muzicală a stagnat din cauza problemelor avute. Nu mai reușeam să cânt bine, inclusiv de vorbit, vorbeam nazal, nu mai reușeam să urc anumite note mai acute, am fost nevoit să refuz evenimente de orice fel din cauza asta….a fost o perioadă de care nu mai vreau să-mi amintesc”, a adăugat artistul.

Cristian Enache și-a iertat agresorul

După incident, Cristian a mers la poliție, iar autoritățile l-au identificat rapid pe agresor. Acesta și-a schimbat însă declarațiile de mai multe ori, de la acuzații de „șicanare în trafic” până la recunoașterea faptei, susținând că ar fi confundat persoana. În cele din urmă, camerele de supraveghere au făcut lumină și au lămurit totul

„Bineînțeles că am depus o plângere penală la poliție. La UPU erau în gardă chiar niște doamne la care le cântasem cu o seară înainte și chiar au făcut o glumă cu mine spunându-mi… ‘aseară am fost eu la d-voastră și azi de dimineață veniți d-voastră la noi’. Mi-am angajat un avocat și pe baza plângerii penale am ajuns în instanță, unde după un proces am avut câștig de cauză”, a explicat Cristian Enache.

În ciuda tuturor suferințelor, Cristian a ales să ierte. Totuși, nu poate să uite prin ce a trecut și regretă că, fiind un om pacifist, a trebuit să îndure atâta durere.