Doliu în muzică. Ahmad Jamal a murit, de ce suferea celebrul pianist şi compozitor

În aceste zile, lumea jazz-ului este în doliu. Ahmad Jamal, influent pianist de jazz, a murit la vârsta de 92 de ani. De-a lungul unei cariere de șapte decenii, muzicianul a fost apreciat pentru capacitatea sa de a transcende genurile muzicale.

Ahmad Jamal, o carieră muzicală profesionistă de la vârsta de 14 ani

Începând o carieră muzicală profesionistă de la vârsta de 14 ani, Jamal a creat, de-a lungul a șapte decenii, un sunet unic care a depășit granițele genurilor. Minimalism, clasic, modernism, pop, Ahmad Jamal a fost comparat uneori cu Thelonious Monk în ceea ce privește capacitatea sa de a inova și de a influența alți muzicieni. Sunetul pianului său a fost preluat de De La Soul, Jay-Z, Common și Nas.

Trompetistul Miles Davis a spus odată: „Toată inspirația mea vine de la Ahmad Jamal”, scriind în memoriile sale că prietenul său „m-a dat gata cu conceptul său de spațiu, cu ușurința atingerii sale și cu modul în care frazează notele, acordurile și pasajele”.

Născut Frederick Russell Jones în Pittsburgh în 1930, Ahmad Jamal a început să cânte la trei ani, când un unchi l-a provocat să îl copieze la pianul familiei. A devorat partituri întregi din toate genurile donate de mătușa sa și a început să primească pregătire formală la vârsta de șapte ani, apoi compunea la vârsta de 10 ani.

„Făceam algebră în timpul pauzelor, între seturi”

S-a simțit atras de lucrările compozitorilor clasici francezi Maurice Ravel și Claude Debussy. La începutul adolescenței a început să cânte în cluburi de noapte. „Făceam algebră în timpul pauzelor, între seturi”, a declarat odată pentru revista Down Beat.

După ce s-a căsătorit, s-a stabilit în Chicago în 1950 și s-a convertit la islam, de la credința baptistă a familiei sale, devenind unul dintre primii artiști afro-americani care a vorbit în public despre credința sa musulmană. Vorbind pentru revista Time despre faptul că se numește Ahmad Jamal, el a spus:

„Nu am adoptat un nume. Este o parte din trecutul și moștenirea mea ancestrală. Mi-am restabilit numele original. M-am întors la vița mea de vie și la smochinul meu”.

Ahmad Jamal a murit, la 92 de ani

Celebrul pianist și compozitor american de jazz Ahmad Jamal, a cărui carieră s-a întins pe parcursul a peste șapte decenii, a murit la vârsta de 92 de ani.

Văduva lui Jamal, Laura Hess-Hey, a confirmat decesul acestuia, potrivit The Washington Post, în timp ce fiica sa, Sumayah Jamal, a declarat pentru The New York Times că cauza a fost cancerul de prostată.

Abordarea sa tensionată și flexibilă din punct de vedere ritmic a pianului de jazz, în special cea mai bine vândută înregistrare a piesei „Poinciana”, a influențat generații de alți muzicieni care au îmbrățișat dinamica sa „less-is-more”.

În februarie 2020, cu șase luni înainte de a împlini 90 de ani, Ahmad Jamal a părut criticilor la fel de zburdalnic și autoritar ca întotdeauna, în timpul unei reprezentații live la Sala de concerte a Centrului Kennedy. El a vorbit despre o conexiune magnetică cu instrumentul său, o senzație pe care nici vârsta, nici un alt factor nu o poate compromite.