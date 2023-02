Doliu uriaș în muzica internațională. A murit un cântăreț celebru, la doar 54 de ani

Lumea muzicii este în doliu astăzi, după anunțul referitor la decesul unui nume celebru din industria mondială, la doar 54 de ani. David Jolicoeur a făcut parte dintr-o generație ce avea să schimbe cu totul fața muzicii hip-hop, iar dispariția sa prematură a surprins pe toată lumea.

David Jolicoeur, decedat la doar 54 de ani

David Jolicoeur, membru fondator al trioului de pionierat hip-hop De La Soul, a murit la vârsta de 54 de ani, a anunțat presa americană. Scriind pe Twitter, B Real, un rapper din grupul hip-hop Cypress Hill, l-a descris pe David Jolicoeur ca fiind o „legendă a muzicii și culturii hip-hop”.

„Muzica sa îi va permite să trăiască în inimile și mințile noastre. Dar nu a fost doar un mare muzician, ci și o mare ființă umană. A însemnat mult pentru noi.”; scrie pe Twitter, B Real.

Luna trecută, albumele clasice ale grupului au fost puse la dispoziție pentru streaming online. Problemele complexe legate de licențierea în jurul utilizării de către De La Soul a sute de mostre au întârziat mutarea până acum.

Primele șase discuri ale lui De La Soul vor fi lansate pentru prima dată pe serviciile de streaming digital pe 3 martie. „3 Feet High and Rising”, care a fost albumul lor de debut în 1989, a ajuns pe primul loc în topul Billboard al albumelor R&B/hip-hop și apare adesea pe listele cu cele mai bune albume din toate timpurile. Acesta a inclus hiturile „The Magic Number” și „Me, Myself and I”.

Cel mai recent album lansat de David Jolicoeur și De La Soul a fost „And the Anonymous Nobody…” în 2016, iar în 2023, De La Soul a fost programat să susțină trei spectacole în Marea Britanie începând cu 8 aprilie 2023. În ceeac e riește decesul artistului, nu a fost furnizată o cauză a morții.

„Trugoy the Dove” și influența sa în lumea hip-hop

David Jolicoeur, originar din Brooklyn, New York, este considerat a fi unul dintre cei mai influenți artiști hip-hop din anii 1980 și 1990. David „Trugoy the Dove” Jolicoeur și membrii grupului De La Soul, Vincent Manson, cunoscut sub numele de Pasemaster Mase, și Kelvin Mercer, cunoscut sub numele de Posdnuos, au format trio-ul rap în 1988, după ce au urmat împreună cursurile liceului din Amityville, New York.

De La Soul și-a lansat albumul de debut „3 Feet High and Rising” în 1989, care a inclus hitul „Me, Myself and I”, care a stat 17 săptămâni în topul Billboard Hot 100. Scenariile de interludiu ale albumului, sunetul conceptual și eșantionările din muzica lui James Brown au influențat artiști precum A Tribe Called Quest, Public Enemy și N.W.A. să imite stilul unic al grupului.

„Cred că elementul din acea perioadă a ceea ce se întâmpla în muzică, hip-hop și în cultura noastră, cred că a salutat acest lucru și a deschis mințile și spiritele pentru a vedea și a încerca lucruri noi și diferite”, a declarat David Jolicoeur pentru Billboard luna trecută, conform CNN.

De-a lungul carierei lor interpretative, De La Soul a fost nominalizat la șase premii Grammy, câștigând unul pentru cea mai bună colaborare pop cu voce pentru „Feel Good Inc.” în 2006, iar „The Magic Number”, o altă piesă de pe albumul lor de debut „3 Feet High and Rising”, a fost inclusă ca melodie de final în filmul „Spider-man: No Way Home” în 2021.

Plasarea cântecului de inspirație hippie în „No Way Home” a atras un interes reînnoit pentru De La Soul, dar melodia nu a fost disponibilă pe serviciile de streaming din cauza unor complicații juridice de zeci de ani legate de autorizațiile pentru mostre cu fosta casă de discuri a grupului, Tommy Boy Records.

Recent lumea muzicii s-a despărțit de o altă legendeă, liderul și solistul celebrei trupe Faithless, Maxi Jazz.