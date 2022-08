Doliu în lumea muzicii pop. Un cântăreţ cunoscut s-a stins din viaţă, avea doar 41 de ani

Doliu în lumea muzicii pop! Un cântăreț cunoscut a fost găsit mort în apartamentul său. Anunțul decesului artistului a fost făcut chiar de familia sa îndurerată. Bărbatul avea doar 41 de ani. „Cu mare tristețe anunțăm moartea lui”, a transmis familia într-un comunicat. Cel din urmă a fost găsit fără suflare pe data de 11 august și a fost declarat decedat după-amiaza de către biroul local al legilor. Ce alte detalii se mai cunosc despre tragicul eveniment? Fanii cântărețului au rămas fără reacție atunci când au auzit vestea teribilă.

Doliu în lumea muzicii: un cântăreț pop cunoscut a murit la 41 de ani

Darius Campbell Danesh a fost găsit fără suflare în apartamentul său din Rochester, Minnesota. Bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 41 de ani. Anunțul tragic a fost făcut chiar de familia sa îndurerată. „Cu mare tristețe anunțăm moartea lui Darius Campbell Danesh”, a transmis familia într-un comunicat.

Bărbatul a fost găsit fără viață în propria locuință pe data de 11 august, ulterior fiind declarat decedat după-amiază de către biroul local al legilor. Poliția locală a anunțat apropiații vedetei că nu există circumstanțe suspecte. Darius Danesh a cunoscut succesul datorită emisiunii Popstars în 2001 și a apărut mai apoi în fața fanilor și în primul Pop Idol.

Cel din urmă a ieșit al treilea preferat după Will Young și Gareth Gates. Piesa sa de debut se numește Colourblind și a fost lansată în iulie 2002, ajungând direct pe primul loc în Marea Britanie. Bărbatul a fost căsătorit în anul 2011, dar a ales alături de soție să meargă pe drumuri separate doar la câțiva ani distanță.

„Nu sunt cuvinte care să exprime ceea ce simt”

„Cu mare tristețe anunțăm moartea lui Darius Campbell Danesh. Darius a fost găsit fără răspuns în pat, în apartamentul său din Rochester, Minnesota și a fost declarat mort după-amiaza de către biroul local al examinatorilor medicali”, au mai scris rudele sale.

Solistul irlandez a acumulat un total de cinci hituri de top zece în Marea Britanie, iar albumul său de debut a câștigat de asemenea discul de platină și a fost apreciat chiar de către cei mai exigenți critici. Vedeta a cochetat anterior și cu teatrul, apărând în „Chicago” ca Billy Flynn , precum și în „Guys And Dolls” și „Gone With The Wind”.

Fosta soție a aflat vestea tragică recent și a postat un mesaj dureros în care și-a exprimat sentimentele cauzate de pierderea unui bun prieten: „Nu sunt cuvinte care să exprime ceea ce simt, Darius. Doar iubire. Am găsit paradoxul: dacă iubești pe cineva atât de mult încât te doare atunci nu va mai exista durere, ci doar și mai multă iubire.”