Doliu în lumea filmului. A mai murit o actriță cunoscută de la Hollywood

O altă actriță cunoscută de la Hollywood s-a stins din viață în urmă cu două zile, mai exact marți, 2 ianuarie 2024. Informația a ajuns în atenția presei în urmă cu puțin timp. Celebritatea a jucat lături de Nicole Kidman și Hugh Jackman în cunoscutul film Australia, din 2008. Foto

Actrița Lillian Crombie a murit la 66 de ani

Actrița Lillian Crombie, cunoscută pentru rolurile jucate în producțiile The Secret Life of Us și Mystery Road, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. A jucat alături de Nicole Kidman și Hugh Jackman în epicul film Australia, din 2008, al lui Baz Luhrmann.

Moartea celebrității de la Hollywood a fost anunțată marți, 2 ianuarie 2024, de către fiica ei, Elaine Crombie, care i-a adus mamei sale un omagiu emoționant pe platforma socială Facebook:

„Lillian Crombie a dansat în întreaga lume, a jucat pe scene din întreaga lume, a înfrumusețat marele ecran, micul ecran și a lăsat cu siguranță o amprentă în viața noastră”.

Te-ar putea interesa și: Doliu uriaș la Hollywood. A murit un actor celebru, nominalizat la Oscar

Omagiile aduse pe internet, în amintirea regretatei actrițe Lillian Crombie

Anunțul trist al stingerii din viață al actriței Lillian Crombie a fost, de curând, inundat de omagii emoționante, inclusiv din partea unui proeminenta actriță indigenă Natasha Wanganeen:

„Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru oamenii noștri. Ești o inspirație și vei fi întotdeauna pentru oricine te-a cunoscut și te-a iubit”.

Reprezentanții South Australian Film Corporation au transmis că au primit vestea stingerii din viață a actriței Lillian Crombie cu profundă tristețe.

Te-ar putea interesa și: Doliu în lumea presei. A murit un celebru jurnalist de investigații

La ce teatre renumite a jucat Lillian Crombie, în afara aparițiilor sale de pe micul ecran

În anul 2019, actrița Lillian Crombie, din Port Pirie, din Australia de Sud, a primit un premiu pentru contribuțiile sale la artă pe durata întregii vieți, de la Equity Foundation. Dramaturgul și directorul artistic Wesley Enoch a descris-o drept un pionier care a deschis calea povestirilor Primelor Națiuni.

„Momentul ei uimitor al benzilor desenate este legendar. Cine ar putea rezista vreodată felului în care face cu ochiul și zâmbetului său? Te face să râzi în timp ce ea oferă o lecție de viață uriașă”, s-a exprimat australianul Wesley Enoch.

Pe lângă cariera strălucită de pe micul ecran, Lillian Crombie a apărut și pe scena unora dintre cele mai prestigioase grupuri de teatru din țară, printre care de numără: Belvoir St Theatre, Sydney Theatre Company și State Theatre Company of SA.