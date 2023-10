Doliu în lumea filmului. A murit actrița Joanna Merlin: Aceasta a devenit cunoscută publicului larg pentru rolul memorabil pe care l-a jucat în filmul ”Scripcarul de pe acoperiș”.

Este doliu la Hollywood după ce actrița Joanna Merlin a decedat la 92 de ani. Moartea actriței a fost anunțat pe pagina de Instagram Tisch Graduate School of Acting a Universității din New York, SUA.

Joana Merlin a lucrat ca membru al școlii din 1998 și ”a predat lucrările lui Michael Cehov Gesturi”, se arată în mesajul respectiv. De asemenea, asociația Michael Cehov a scris pe site-ul său că Joanna Merlin a murit duminică la Los Angeles, însă nu a fost făcută publică cauza morții.

Joanna a fost actriță, maestru profesor Cehov și fost director de casting pentru Harold Prince, Stephen Sondheim, Bernardo Bertolucci și James Ivory. Ea a distribuit producțiile originale de Broadway ale Sondheim’s Company, Follies, A Little Night Music, Pacific Overtures, Sweeney Todd și Merrily We Roll Along, precum și Evita, Candide și On the Twentieth Century.

Ca actor, creditele ei pe Broadway au inclus Becket alături de Laurence Olivier și Fiddler on the Roof, în care a creat rolul lui Tzeitel, fiica cea mare.

Joanna va fi profund dor de la Grad Acting, de comunitatea Cehov și de mulți oameni pe care i-a atins prin arta ei. Gândurile noastre sunt la familia ei, le transmitem dragoste din partea comunității Grad Acting.

Oricand astăzi, faceți Marșul actorului și jucați Marsilia. Acesta a fost un cântec interpretat de Michael Cehov pentru Joanna și ceilalți actori din Los Angeles la începutul orelor. A servit ca o invitație de a trece pragul într-un spațiu creativ. Joanna își amintea adesea despre asta cu un zâmbet.