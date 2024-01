Doliu în lumea cinematografiei. O celebră actriță din Mary Poppins a murit

Primele zile ale noului an au adus o pierdere uriașă în lumea filmului. Este doliu în cinematografie, după moartea unei actrițe îndrăgite de generații întregi de oameni, din toate colțurile lumii. Anunțul a fost făcut de managerul său: „Plângem și sfârșitul epocii de aur a Hollywood-ului”.

O celebră actriță din Mary Poppins a murit

Este doliu în lumea filmului. Pe 4 ianuarie 2024, o actriță ce a scris istorie pe marele ecran și-a dat ultima suflare. A murit Glynis Johns, artista pe care oameni din toate colțurile lumii o cunosc din legendarul film „Mary Poppins”.

Născută în Marea Britanie, Glynis Johns a murit într-un azil din Los Angeles, din cauze naturale, la vârsta de 100 de ani. Anunțul a fost făcut de managerul său.

„Inima mea este grea astăzi, odată cu trecerea în neființă a iubitului meu client Glynis Johns. Glynis și-a făcut drum prin viață cu inteligență și dragoste pentru performanță, atingând milioane de vieți. Ea a intrat în viața mea la începutul carierei mele și a stabilit un standard foarte ridicat în ceea ce privește cum să navighez în această industrie cu har, clasă și onestitate. Lumina ei a strălucit foarte puternic timp de 100 de ani. Avea o inteligență care te putea opri pe drum, alimentată de o inimă care iubea profund și pur. Astăzi este o zi sumbră pentru Hollywood. Nu numai că plângem dispariția iubitei noastre Glynis, dar plângem și sfârșitul epocii de aur a Hollywood-ului”, a transmis managerul artistei, Mitch Clem, potrivit The Guardian.

„Cel mai spectaculos cadou ce mi-a fost făcut vreodată”

Câștigătoare a premiului Tony, Glynis Johns a avut o carieră de admirat, nu doar pe marele ecran, dar și pe scenă. A cunoscut celebritatea la nivel mondial în anul 1964, odată cu premiera filmului „Mary Poppins”, în care a jucat alături de Julie Andrews.

A scris istorie cu „Send in the Clowns”, o piesă scrisă pentru ea de compozitorul american Stephen Sondheim când a interpretat-o pe Desiree Armfeldt în „A Little Night Music on Broadway”. Rolul executat magistral i-a adus actriței premiul Tony în 1973.

„S-au mai scris și alte piese pentru mine, dar nu s-au putut compara cu „Send in the Clowns”. Este cel mai spectaculos cadou ce mi-a fost făcut vreodată în teatru”, declara actrița, pentru Associated Press, în 1990.

În ciuda succesului incredibil pe care l-a avut și a aprecierilor primite pentru acel rol, când piesa a fost transformată în scenariu de film, Glynis Johns a fost înlocuită cu Elizabeth Taylor.

