Cum i-a salvat Dinu Maxer, medic de profesie, vocea iubitei. Actrița Magda Chihaia, despre primul lor Revelion împreună EXCLUSIV

Actrița Magda Chihaia, actuala iubită a lui Dinu Maxer, solistul trupei AXXA, ne-a povestit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, despre primul lor Revelion. Ne-a oferit și detalii interesante despre viața de cuplu. Această poveste de dragoste pare a fi trasă la indigo cu cea a părinților Magdalenei. Iată și care este numitorul comun.

Magda Chihaia și Dinu Maxer nu au avut parte de un Revelion romantic, la lumina lumânărilor, așa cum îi stă bine unui cuplu, la început de drum. Dimpotrivă, au fost prezenți la un eveniment, la granița dintre ani:

”De Revelion, Dinu a prezentat un eveniment, la un local vestit, unde l-am însoțit. Cumva, am fost unul lângă celălalt. Probabil, după sărbători, vom pleca într-o vacanță, prin februarie, cred, căci în ianuarie eu reiau spectacolele, la teatru, iar Dinu începe evenimentele”, ne-a spus Magdalena Chihaia, exclusiv pentru Playtech Știri.

CITEŞTE ŞI Câți bani câștigă Dinu Maxer, după divorț, cu trupa AXXA: ”Nu ne-am reunit pentru a construi o fabrică de bani” EXCLUSIV

Magda are numai cuvinte de laudă la adresa lui Dinu Maxer, solistul trupei AXXA. Iar lista calităților regăsite la bărbatul iubit este foarte lungă:

”Dinu este atent la detalii, este grijuliu, vesel, are simțul umorului, am o listă lungă de calități. Eu chiar credeam că nu mai există așa un bărbat. Chiar îi spuneam mamei, până să mă îndrăgostesc de Dinu, că am întâlnit numai ciudați și că nu cred că mai există un bărbat pe sufletul meu.

Mama mi-a zis că, probabil, există el, pe undeva, dar că încă n-a venit momentul potrivit, poate este într-o altă relație. Și părinții mei, deși lucrau în același institut, și făceau petreceri comune, cu toate departamentele, s-au cunoscut de-abia după divorțul tatălui meu”, ni s-a mai confesat iubita lui Dinu Maxer, în exclusivitate pentru Playtech Știri.