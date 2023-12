Cum arată acum actrița din România care a jucat în filmele „Singur acasă”. Diana este foarte schimbată FOTO

„Singur acasă” este unul dintre filmele cele mai vizionate în perioada sărbătorilor de iarnă. Pelicula ascunde numeroase lucruri interesante. Unul dintre ele, de exemplu, ar fi că din producție face parte o româncă, pe nume Diana Câmpeanu. Cum arată astăzi actrița în vârstă de 45 de ani. Foto

Actrița din România care a jucat în „Singur acasă”

Este aproape imposibil să nu fi auzit despre filmul „Singur acasă”, scris de celebrul regizor din anii ’80 John Hughes. Este una dintre peliculele ce atrag spectatori în fiecare an, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, în care are loc și acțiunea comediei.

Mulți actori de renume au jucat în pelicula filmată în Chicago și suburbiile North Shore. Unul dintre personaje a fost jucat chiar de o româncă, însă puțini știu acest lucru. Numele ei de fată este Diana Câmpeanu, în spațiul public fiind cunoscută după numele de scenă Diana Rein. Are 45 de ani.

Viața Dianei Câmpeanu. S-a mutat în America la 3 ani

Diana Câmpeanu s-a născut pe 30 aprilie 1978 în Republica Socialistă România. Tatăl său era cadru didactic, iar mama casnică. Una dintre bunicile sale a fost croitoreasă, o mătușă de-a sa, pe nume Zoe, susținea spectacole și ridica sala de spectatori mereu în picioare.

Pe când avea doar 3 ani, părinții săi au decis să se mute în Statele Unite ale Americii. Aveau doar 50 de dolari în buzunar, însă a fost atunci ori niciodată. Din dorința de a fugi de comunism și de a oferi urmașilor o viață mai bună, s-au stabilit în Chicago, potrivit Pro TV.

Ce face acum Diana Câmpeanu. Din ce-și câștigă banii

Viața Dianei Câmpeanu a urmat un curs mai frumos. La vârsta de 8 ani, a avut primul contact cu muzica. Părinții săi au dus-o la un concert de blues, într-un club din Chicago. A investit în pasiunea sa pentru muzică, paralel cu activitatea în actorie, astăzi interpretând piese blues peste Ocean.

Diana Câmpeanu nu locuiește în Chicago, ci s-a mutat în California, împreună cu partenerul său de viață. Actrița în vârstă de 45 de ani are un copil. Pe lângă personajele interpretate pe micile ecrane, se bucură și de o carieră în muzică de succes, fiind cunoscut sub numele de scenă Diana Rein.

Actrița din „Singur acasă” a lansat primul său album în anul 2007, sub denumirea „The Back Room”. Ultima piesă muzicală lansată pe piață a fost în anu 2022. Este vorba despre „Queen of my Castle”.

Când a vizitat România ultimă dată Diana Câmpeanu

Chiar dacă locuiește în California, Diana Câmpeanu a avut grijă să viziteze locurile copilăriei sale împreună cu partenerul și copilul pe care îl au împreună. S-a întâmplat în 2019, când actrița s-a deplasat la București, după cum se poate concluziona din informațiile publicate pe conturile sale sociale.