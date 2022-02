Doliu în lumea artistică din România. Un cântăreț de muzică populară a murit aseară

Lumea artistică din România este în doliu. Un mare cântăreț de muzică populară s-a stins din viață. La scurt timp după ce au aflat cumplita veste, mai mulți soliști au lăsat mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale. Maestrul, cunoscut drept „Luceafărul folclorului românesc“ a trecut la cele veșice lăsând multă durere și suferință în urma sa. Mai multe detalii, în continuare.

În cursul nopții de miercuri spre joi, un mare cântăreț de muzică populară s-a stins din viață. Este vorba despre Stelian Stoica, dirijorul și coordonatorul Ansamblului Jidvei România, cunoscut în lumea muzicală ca fiind „Luceafărul folclorului românesc“.

Tragicul anunț al decesului a fost făcut public de un coleg al lui Stelian Stoica, interpretul de muzică populară, Florin Vasilică, pe contul de Facebook.

În cursul vieții sale, artistul a fost apreciat pentru armonizările, orchestrațiile și aranjamentul programelor folclorice ale TVR – Tezaur folcloric, ale Festivalului național „Strugurele de aur“ de la Jidvei, dar și ale altor manifestări culturale.

Din păcate, însă, aseară, meșterul a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă multă suferință și durere.

Foarte mulți soliști de muzică populară și prieteni apropiați au lăsat mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale, la scurt timp după aflarea veștii.

Stelian Stoica s-a născut în Depresiunea Cibinului, în localitatea Orla, aflată la 17 kilometri de Sibiu. A copilărit și a crescut în numeroasa familie a Casei de Copii, acolo unde și-a descoperit pasiunea pentru muzică.

„Acolo am învăţat să cânt la acordeon. Am învăţat întâi la mandolină, am încercat mai apoi la chitară, dar nu mi-a plăcut, pentru că mă dureau degetele, dar acordeonul m-a atras foarte mult“, povestea reputatul dirijor.