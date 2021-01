Doinița Oancea nu se oprește din plâns. Îndrăgita actriță a izbucnit în lacrimi în direct, în platoul unei emisiuni TV. Ea a dezvăluit că a primit o veste devastatoare, la finalul anului trecut, și încă o lovitură la fel de grea, la începutul acestui an.

Doinița Oancea a avut parte de două tragedii în familia sa, la o distanță de numai 43 de zile. Actrița și-a pierdut o mătușă și un unchi, la finalul lui 2020 și începutului lui 2021. Vedeta a dezvăluit ce obișnuiește să facă atunci când are o stare proastă.

”Nu a început bine. Am avut un sfârșit de an dureros, un început la fel de prost. Asta este, trecem mai departe. Am trecut și prin chestii de genul ăsta, mai demult. Mereu când am o stare proastă, mă închid la mine acasă. Nu îmi sun nici prietenii. Eu dacă vorbesc cu oameni dragi și nu neapărat, îi iau toată durerea, mă încarc. Sunt supărată zile întregi, la un moment dat nu înțeleg de ce e supărarea. Stau cu mine, citesc mult”, a spus Doinița Oancea, la emisiunea ”Star Matinal” de la Antena Stars.