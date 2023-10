Doina Teodoru, dezvăluiri după aproape 3 ani de relație cu Chef Cătălin Scărlătescu: “Am trecut peste această încercare a vieții noastre în cuplu” EXCLUSIV VIDEO

Doina Teodoru și chef Cătălin Scărlătescu au trecut proba timpului, demonstrând că diferența de vârstă dintre ei, respectiv cei 17 ani, nu reprezintă un impediment. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița a făcut dezvăluiri despre relația cu Cătălin, după aproape 3 ani de conviețuire, menționând că participarea la America Express a fost un adevărat test pentru relația lor, dar și faptul că escapadele romantice reprezintă secretul relației.

Până de curând, amândoi erau angrenați în proiecte de top la același post TV, Antena 1 – el la ”Chefi la Cuțite”, ea – actriță în serialul ”Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, chiar dacă agenda plină îi obliga să aibă puțin liber.

De curând, iubitul Doinei Teodoru și colegii lui, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au invocat oboseala acumulată la show-ul culinar de la Antena 1, chiar înainte de filmarea unui nou sezon, eliberând astfel posturile de jurați.

În ceea ce o privește pe actriță, dacă în serialul produs de Ruxandra Ion, Doina experimentează rolul de mamă, în viața reală nu are vreun plan stabilit.

În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Doina Teodoru a recunoscut că experiența trăită la ”America Express” a fost pentru ei, ca și cuplu, un adevărat test pentru relația lor, dar și faptul că escapadele romantice reprezintă secretul relației.

Doina Teodoru și Chef Cătălin Scărlătescu s-au cunoscut în urmă cu aproape 3 ani la malul mării, la Vama Veche.

Printre pasiunile comune se numără călătoriile, dar și pescuitul. Cei doi se susțin din punct de vedere profesional, plăcându-le să fie în lumina reflectoarelor și să li se recunoască meritele.

Playtech Știri: Cum sunteți tu și Cătălin în viața de zi cu zi? Așa ca sarea și piperul?

Playtech Știri: De cât timp sunteți împreună?

Playtech Știri: Care a fost cel mai dificil moment din relația voastră și pe care ați reușit să îl depășiți?

Viața de cuplu nu este una ușoară, mai ales dacă două persoane trăiesc intens, precum cei doi, mai ales în viața profesională. Dar, întrebată de greutățile din cuplu, actrița recunoaște că aua vut parte de teste.

Playtech Știri: A fost un test pentru relația voastră?

Ne așteptam să fie greu, de la un punct încolo ne-am dat seama că e mai greu decât ne-am așteptat noi să fie. De fapt amândoi spunem că am trecut peste această încercare a vieții noastre în cuplu.

Playtech Știri: Ce planuri aveți pe termen lung?

Pentru fanii Antena 1, actrița este deja o figură cunoscută, mai ales datorit noii producții, “Lasă-mi, îmi place! Camera 609”.

Iată ce a avut de spus despre această experiență, mai ales cea de mamă:

Playtech Știri: Personajul tău din serial are un copil. Tu, în viața reală, te vezi în postura de mamă la un moment dat? Îți dorești? Te simți pregătită?

Doina Teodoru: Pentru copil cred că nu ești niciodată pregătit, nici în serial nu eram pregătită pentru un copil și puf a apărut! Ai copil! E ok. Nu am ce să răspund la asta. Am un copil deja!