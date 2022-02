Doi bărbați au fost bătuți într-o benzinărie de 4 agenți de pază. De la ce ar fi pornit conflictul

Scene de violență într-o stație de alimentare din Craiova, acolo unde doi bărbați au fost bătuți de agenții de pază. Totul ar fi pornit de la o farsă. Victimele au văzut numărul de telefon al firmei de pază și au sunat pentru a solicita o intervenție la benzinărie respectivă, mințind că ar fi izbucnit un scandal.

Agenții firmei de pază au venit unde au fost solicitați, iar când au realizat că este o farsă, i-au luat la bătaie pe cei care au dat alarma falsă. Victimele s-au refugiat în baia benzinăriei, dar membrii echipajului de intervenție au venit după ei și au spart ușa.

Cei doi bărbați agresați, în vârstă de 34 și 41 de ani, vor avea nevoie de 40 de zile de îngrijiri medicale în urma loviturilor primite. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Dolj, agresorii au fost reținuți de poliție și prezentați în fața judecătorilor cu mandate de arestare pentru 30 de zile. Sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de purtare abuzivă și distrugere.

Un bărbat în vârstă de 55 ani susține că a fost bătut și aruncat în Dunăre. Totul s-ar fi întâmplat după ce a plecat de la barul din sat, moment în care trei indivizi au sărit la bătaie și l-au băgat în portbagajul unui autoturism. Cât timp era în portbagaj, victima a sunat la 112 pentru ajutor, potrivit declarațiilor.

„Am fost la un local din oraș, am băut o bere și am venit acasă. M-au adus doi vecini cu mașina. Am coborât, când trei indivizi cu care mă întâlnisem și mă salutasem la bar m-au trântit din senin și m-au lovit. M-au băgat apoi în portbagaj. M-am împotrivit, încercând să nu le permit să închidă portbagajul. Mi-au dat cu parul până mi-au rupt piciorul! Mi-a reproșat unul dintre ei că i-aș fi spus eu ceva lui taică-su acum vreo 27 de ani și mi-a spus că exact în acel loc în care m-au aruncat pe mine în Dunăre l-a scos apa pe taică-su înecat!”, a povestit bărbatul, potrivit expressdebanat.ro.