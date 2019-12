Documentarul Recorder l-a supărat rău pe Adrian Năstase. ”Nu voi mai accepta!”

Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după documentarul realizat de jurnaliștii de la Recorder – ”30 de ani de democrație”, care a arătat ”cum au fost, de fapt, zilele care au urmat”. Imaginile l-au supărat pe oficial.

Jurnaliștii de la Recorder au realizat un documentar numit ”30 de ani de democrație”, în care au ilustrat povestea de după căderea comunismului în România, când, teoretic, urmau să vină zile fericite.

Adrian Năstase, fiul unui nomenclaturist comunist de rangul doi, care, de dragul beneficiilor oferite de regimul comunist, a trecut din slujba Regelui Mihai în slujba lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Fostul premier a urmărit, precum mulți, înainte de 1989, să urce în ierarhia comunistă.

Fiind parte a eterninății neputinței de atunci și anii trecând peste trecut, el a fost intervievat de către jurnaliști, oficialul acceptând acest lucru. Nemulțumirea a venit la urmă, deoarece, din spusele lui Năstase, deși discuția cu oamenii de presă a durat peste 60 de minute, realizatorii au reținut numai 10 minute din interviu. Drept urmare, fostul premier a declarat că nu va mai accepta să înregistreze interviuri, din care să se poată extrage secvențe.

„Pentru perioada 2000-2004, din păcate lipsesc, în opinia mea, între altele, referirile (și imaginile) privitoare la intrarea în NATO, finalizarea negocierilor cu UE, eliminarea vizelor, programe guvernamentale – gen Cornul și laptele, ANL, sălile de sport, etc”, susține Adrian Năstase.

„Discutia a durat, intr-adevăr, peste 60 de minute, atingând toate temele sugerate, din care, in documentar, realizatorii au retinut vreo 10 minute, cu care au „plombat” scenariul. Pentru perioada 2000-2004, din păcate lipsesc, in opinia mea, intre altele, referirile (si imaginile) privitoare la intrarea in NATO, finalizarea negocierilor cu UE, eliminarea vizelor, programe guvernamentale – gen Cornul si laptele, ANL, sălile de sport, etc. (…) Eu le multumesc insă realizatorilor acestui documentar pentru că pot decide acum, definitiv, că nu voi mai accepta să inregistrez interviuri, din care să se poată extrage secvente ”, a scris Năstase pe blogul personal.