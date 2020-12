Bianca Drăgușanu o desființează pe noua iubită a lui Alex Bodi. Niciodată nu a jignit-o atât de rău

Deși se pare că a trecut cu bine de despărțirea de Alex Bodi, care acum este la închisoare, Bianca Drăgușanu nu poate să o ierte pe femeia care în ultimele luni i-a fost iubită sau amantă lui Alex Bodi, și anume, Daria Radionova.

Bianca Drăgușanu o desființează pe noua iubită a lui Alex Bodi

Din atare motiv, de fiecare dată când aceasta prinde ocazia, Bianca Drăgușanu o umilește public. Deși, parcă niciodată mai mult decât de data aceasta, folosind termeni cât se poate de duri la adresa acesteia. Așadar, recent, Bianca Drăgușanu a postat pe contul ei de socializare un mesaj extrem de dur la adresa Dariei Radionova.

”O vacă în rochie arată mai bine decât tine. Mesaj pentru nepoata londoneză”, a notat Bianca Drăgușanu care, deși nu i-a rostit numele Dariei Radionova, ea s-a făcut cât se poate de înțeleasă pentru cei care o urmăresc și îi știu poveștile. Astfel că ”nepoata londoneză” este nimeni alta decât Daria Radionova, cunoscut fiind faptul că aceasta făcea naveta România-Marea Britanie.

Mesajul Biancăi Drăgușanu

”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis, ultima poveste a vieții mele, care are un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil. Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia. (…) În anumite contexte sunt foarte amuzantă, mie îmi vine să râd de ce zic eu. Eu nu mai am nimic de pierdut și vreau să vă spun care e adevărul? Bănuiți care e adevărul?

Aveți idee? Aveți idee în ce context am putut să fiu mințită din nou și păcălită de două personaje penibile? Dacă vă spun de la început, v-o ia telefonul razna, o să spuneți „vai, cât de comică ești!”.

Am fost întrebată de multe ori „ce-ți lipsește ție de te compromiți în situații în care ai de suferit sau imaginea ta e terfelită sau îți pierzi îndrederea în sine?”, a declarat Bianca Drăgușanu despre ultima perioadă a relației cu fostul ei partener de viață.

Bianca Drăgușanu, cu dragostea… ”pe hold”

Bianca Drăgușanu a povestit și care este statusul ei… în viața amoroasă. Și se pare că este… pe ”hold”.

”Cu dragostea sunt pe hold…În momentul de față nu am timp să îmi fac un iubit, vin Sărbătorile. Deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit. Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine. În momentul de față nu consider că am nevoie de o relație pansament.

Probabil așa ar părea. Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”, a spus Bianca Drăgușanu într-un interviu pentru ”Vorbește lumea”.