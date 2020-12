Răsturnare de situație între Bianca Drăgușanu și Cengiz. Care e relația lor, de fapt

Răsturnare de situație între Bianca Drăgușanu și milionarul turc Cengiz Şıklaroğlu. După ce o lungă vreme au fost cuplați de presa mondenă, niciunul dintre protagoniști negând zvonurile în toată perioada, un interviu oferit de cei doi pentru Antena Stars a elucidat misterul. Străinul a vorbit răspicat despre relația pe care o are cu diva.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au avut o istorie plină de năbădăi, presărată cu dispute, agresiuni, gelozii și împăcări. La un moment dat, un zbor în Turcia l-a adus pe afacerist în fața celui despre care presa scria că este pretendentul Biancăi, deja celebrul turc Cengiz Şıklaroğlu, fostul partener al Otiliei Bilionera și al Ioanei Filimon. După acest episod, zvonurile care o plasau pe blondină la brațul străinului s-au învolburat. Ieri a apărut, în sfârșit, adevărul.

„Cu dragostea sunt pe hold…În momentul de față nu am timp să îmi fac un iubit, vin Sărbătorile. Deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit. Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine. În momentul de față nu consider că am nevoie de o relație pansament. Probabil așa ar părea. Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”, a spus Bianca Drăgușanu într-un interviu pentru ”Vorbește lumea”, semn că, cel puțin pentru moment, nu este într-o relație.