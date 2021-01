DJ celebru în Mamaia, înjunghiat de propriul său tată. De la ce a pornit toată tragedia

Zilele acestea vă informam în legătură cu dispariția unuia dintre cei mai iubiți DJ, este vorba de DJ Pascal. Astăzi, presa italiană, relatează pe larg tentativa de omor asupra unui alt DJ cunoscut, și anume Joseph Capriati. Acesta se află în stare critică, internat într-un spital din Italia.

Publicația italiană ”La Repubblica” relatează într-un articol recent despre tentativa de omor asupra DJ-ul Joseph Capriati, care ar fi fost înjunghiat de tatăl său după un scandal. Conform informațiilor starea acestuia este una gravă. Informația vine la câteva zile după aflarea despre decesul unui alt DJ popular, Dj Pascal.

Până la momentul pandemiei Joseph Capriati a locuit în Spania, unde de altfel și activa ca DJ. Odată cu începerea pandemiei DJ-ul italian a decis să se întoarcă în țară, să stea alături de familia sa.

Numai că, începutul de an i-a adus un cadou pe care nu-l anticipa. Celebrul deejay și producător Joseph Capriati, în vârstă de 33 de ani, a fost înjunghiat de tatăl său și este în pericol, internat fiind la spitalul Caserta. Tatăl acestuia, de 61 de ani, cu antecedente penale, a fost arestat pentru tentativă de omor și dus la închisoare.

Medicii spun că Joseph Capriati a suferit o delicată intervenție pneumotoracică. Prognosticul este încă rezervat, iar tânărul este încă în pericol.

Potrivit unei reconstituiri inițiale a faptelor, între tată și fiu ar fi apărut o ceartă din motive inutile și apoi a degenerat. Disputa l-ar fi implicat pe deejay și, de asemenea, pe alți membri ai familiei. Tatăl a apucat apoi un cuțit de bucătărie, lovindu-l pe Joseph Capriati în piept. Joseph Capriati, care locuiește și lucrează în Spania, se întorsese la casa părinților săi din Caserta pe perioada pandemiei.

Pentru cei mai puțin familiarizați cu numele lui, vă putem spune că face acest lucru încă de la 11 ani. Pentru cineva care a făcut DJ de la vârsta de 11 ani și a avut până la 200 de spectacole pe an în ultimul deceniu, putem spune că-și merită locul în industrie.

În prima parte a pandemiei, aflat în Barcelona, Spania, DJ-ul povestește că și-a petrecut mare parte din timp în studio, producând muzică.

„De data aceasta a fost vorba despre reconectarea și redescoperirea muzicii. Am găsit tehnici noi, am învățat despre lucruri noi, m-am jucat cu hardware nou și am folosit de fapt mai puține elemente, dar m-am concentrat pe calitatea lor.

Îmi place ceea ce fac acum, a fost foarte grozav să găsesc un echilibru între viață și muzică.”, declara la începutul pandemiei, Joseph Capriati.