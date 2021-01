Detalii despre moartea lui DJ Pascal. Ce au descoperit polițiștii, de fapt, în camera lui

Pascal Di Fazio, cunoscut mai ales ca Dj Pascal, a murit duminică seară din motive necunoscute. Artistul a fost găsit fără viață într-un hotel din Pitești. Criminaliștii fac în continuare cercetări.

Detalii despre moartea lui DJ Pascal. Bărbatul a fost găsit fără suflare într-un hotel din Pitești. Ce au descoperit polițiștii în camera sa

Decesul celebrului Dj. Pascal di Fazio a șocat pe toată lumea. Acesta era extrem de cunoscut în industria muzicală românească, fiind prieten bun cu multe vedete și având evenimente peste tot în țară și nu numai. Bărbatul a fost găsit fără suflare într-un hotel din Pitești.

Conform informațiilor apărute în presă, vedeta ar putea fi înmormânatată de autoritățile locale după ce anchetatorii au descoperit că singurele sale rude sunt mama acestuia, în vârstă de 93 de ani și o soră de 74 de ani, ambele locuind în Franța.

Tragedia a fost anunțată de unul din angajatorii hotelului care l-a găsit zăcând pe podea în cursul serii de duminică, unde acesta era cazat de mai multe zile. Sursele judiciare indică faptul că prietenii Dj-ului s-au alarmat și ei după ce acesta nu a mai răspuns la telefon, astfel că au ajuns în scurt timp la hotel.

Bărbatul a fost găsit lângă pat, cu fața în jos

Bărbatul a fost găsit lângă pat, cu fața în jos, semn că i s-a făcut rău și și-a pierdut conștiința. Polițiștii au ajuns la concluzia că bărbatul era singur, mai cu seamă că ușa camerei sale era închisă din interior, bunurile persoale erau neatinse, fapt ce a exclus din prima un jaf, iar în urma necropsie s-a stabilit că artistul a suferit un infarct miocardic.

Dincolo de alte proceduri, există o problemă legată de repatrierea trupului neînsuflețit. Astfel, în cazul în care Ambasada Franței la București nu va face demersurile necesare pentru repatrierea trupului, acesta va fi înhumat pe banii municipalității, într-un cimitir din Pitești.

Cauza decesului

„Astăzi am primit verdictul medicilor legiști. Cauza decesului este infarct miocardic. Referitor la cele ce vor urma, respectiv înmormântarea și locul, lucrurile sunt destul de complicate.Pascal este la morgă momentan, așteptăm să vorbim cu familia, mama și sora lui din Franța. Trebuie să facem procură cu ei ca să-l putem ridica. Până nu se fac toate demersurile, nu avem detalii despre înmormântare”, au declarat câțiva apropiați ai artistului, pentru click.ro.

”Greu de spus acum, nu am cum să mi-l închipui decât vesel și petrecând. Am făcut multe petreceri împreună. Am crescut și mergeam la discotecă pe vremea când el punea muzică și am ajuns să ne distrăm amândoi la pupitru. Probabil Dumnezeu avea nevoie de un DJbun”, a declarat Cătălin Cazacu pentru Click! Cătălin Cazacu a fost unul dintre prietenii foarte buni ai cunoscutului DJ.