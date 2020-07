Divorțul anului în showbiz. Anca Țurcașiu a divorțat, după 22 de ani de căsătorie. Mesajul trist al artistei

Anca Țurcașiu a anunțat printr-un mesaj dureros pe internet că a divorțat. Acest lucru i-a surprins pe mulți, deoarece aceasta și soțul ei erau împreună de aproape 20 de ani.

Artista a divorțat de bărbatul care i-a fost aproape vreme de 20 de ani. Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au împreună un fiu. Celebra artistă a declarat fanilor cu mare tristețe că relația lor a ajuns din păcate la final.

Țânțăreanu, nașul lor nu a fost la fel de surprins. Prin anul 2017 se zvonea despre decizia artistei de a divorța, după aproximativ 20 de ani de căsnicie. Celebrul afacerist din ”Paradisul Verde” a mai făcut atunci și niște dezvăluiri din viața intimă a celor doi.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine!