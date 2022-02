Câți bani a plătit Georgiana Lobonț pe cea mai luxoasă vacanță din viața ei. A scos din buzunar o sumă colosală

Georgiana Lobonț este una din cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară și de petrecere din noul val de artiști. Acesta a atins succesul în special după colaborarea cu Armin Nicoară. Fanii ei au aflat de curând câți bani a scos din buzunare pentru cea mai frumoasă vacanță din viața sa. Cât a plătit pentru zilele de relaxare pline de lux? Ea a petrecut alături de soț 10 zile fabuloase departe de România.

Georgiana Lobonț și soțul ei au plecat alături de copii într-o vacanță mult visată. Cei doi au petrecut 10 zile pe tărâm exotic, iar suma totală pe care au cheltuit-o nu a fost deloc una mică. Cântăreața le-a mărturisit fanilor cât de mult și-a dorit aceste zile de relaxare.

De asemenea, solista a precizat și că în timpul anului nu reușește să petreacă astfel de clipe din cauza programului încărcat pe care ea și partenerul său îl au. Cu toate astea, s-au gândit bine și au reușit în cele din urmă să-și rezerve 10 zile în care să uite de toate problemele și să se bucure de escapadă. Destinația aleasă de solistă a fost Maldive, acolo unde și copiii s-au bucurat enorm de nisipul fin și de peisajele superbe.

Rareș Ciciovan, soțul ei, a mărturisit că pentru această vacanță au scos din buzunare aproximativ 15.000 de euro, sumă care este departe de sumele plătite de alte vedete pe o astfel de vacanță. Georgiana a mărturisit și că s-a distrat de minune alături de soț și copii și că au avut numeroase activități.

Ei au făcut scuba-diving, au pescuit și au mers cu barca ori au construit castele de nisip. De asemenea, au avut și contact cu rechini și pisici de mare, experiență cu adevărat uimitoare pentru familie.

”Acolo am plătit extra excursii, mâncare, am ajuns undeva pe la 14.000 -15.000 de euro”, a mai spus bărbatul. ”Ne-am dus cu barca, am fost la pescuit, am fost să vedem delfinii, am făcut scuba diving, am văzut corali, pisici de mare, rechini mari de 2,5 metri”, a mai spus Georgiana Lobonț.