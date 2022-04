De ce a ajuns Georgiana Lobonț de urgență la spital. Vestea care i-a șocat pe fanii artistei

Georgiana Lobonț și-a îngrijorat fanii, după ce a ajuns de urgență la spital. Cântăreața a trecut prin momente destul de delicate. Ce a pățit frumoasa artistă de muzică populară și care este starea ei actuală de sănătate. Vedeta a acuzat stări de greață și dureri în zona abdomenului.

Georgiana Lobonț este considerată una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste de muzică populară din România. Frumoasa șatenă are o relație strânsă cu a sa comunitate de fani de pe Instagram, susținători pe care-i ține la curent cu toate evenimentele din rutina ei cotidiană.

Recent, însă, Georgiana Lobonț și-a îngrijorat admiratorii din mediul online, după ce i-a anunțat că a ajuns de urgență la spital, acuzând probleme de sănătate.

Cântăreața a început să aibă dureri abdominale, grețuri și dureri mari de cap. Deși a luat câteva pastile, în speranța că starea de rău îi va trece, lucrurile nu s-au ameliorat și vedeta a ajuns pe mâinile medicilor.

După ce a fost supusă unor investigații medicale amănunțite, Georgiana Lobonț a aflat că are enterocolită, după ce ar fi mâncat un prepara care nu i-ar fi priit. Cadrele medicale i-au administrat o perfuzie, pentru ca artista să se poată hrăni fără probleme.

„Mă simt mai bine. Ieri am făcut o eneterocoloită și am fst de urgenț la spital. M-am simțit foarte rău, am avut dureri de cap, de stomac, greață (…)

Ieri dimineață m-am dus la spital și medicii mi-au zis ca am făcut o enterocoloită. Am mâncat ceva stricat, nu stiu, de obicei sunt atentă, dar se mai intamplă. În dimineața asta m-am trezit mai ok, am primit si tratament medicamentos. (…)

Îmi pare rău că nu am putut onora un concert ieri unde mă așteptau oameni mulți și frumosi, dar asa a fost să fie. Recuperez in seara asta!”, le-a povestit Georgiana Lobonț fanilor de pe Instagram.