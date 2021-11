Discuția secretă dintre Gică Hagi și Răzvan Burleanu s-a aflat: ”Eu nu pot face astfel de lucruri”

Discuția secretă dintre Gică Hagi și Răzvan Burleanu s-a aflat. „Regele” a fost în mijlocul unei controverse după ce a declinat oferta președintelui FRF de a prelua naționala României. Liderul „Generației de Aur” a emis un comunicat în care explică, practic, același lucru: calitatea de acționar principal de la Farul îl împiedică să revină pe banca tricolorilor. Gică Hagi a mai dezvăluit, ulterior, și câte oferte a mai avut, în acești ani, de la FRF.

Gică Hagi și Răzvan Burleanu au avut o întâlnire în cadrul căreia s-a discutat despre posibilitatea ca „Regele” să revină pe banca naționalei. Hagi a mai fost selecționer, în toamna lui 2001, pentru doar 2 meciuri, în barajul de calificare pentru Mondialul din 2002, pierdut în fața Sloveniei. Acum, lui i-a fost propus un proiect pe 4 ani, pe care a fost nevoit să-l refuze.

Gică Hagi, în schimb, susține că nu a fost vorba de un refuz, ci de o imposibilitate dată de statutul său de acționar principal al unui club din Liga 1, Farul Constanța. Lucru care, de bună seamă, era cunoscut și de Hagi, dar și de Burleanu înainte de a avea respectiva discuție.

În urma numeroaselor speculaţii, interpretărilor apărute în mass-media cu privire la postul de selecţioner, doresc să transmit următoarele: Am primit o ofertă din partea preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal pentru postul de selecţioner al Naţionalei României, dar, chiar dacă mi-am dorit, acest lucru nu este posibil atâta timp cât sunt acţionar majoritar la un club din Liga I, nu aşa cum s-a speculat că am refuzat! Doresc succes echipei României şi noului selecţioner în atingerea obiectivelor”, se arată în comunicatul semnat de Gheorghe Hagi și postat pe site-ul clubului Farul.

Gică Hagi a detaliat, ulterior, într-o intervenție televizată, aspecte ale discuției cu Răzvan Burleanu. El a negat că ar exista rupturi între foștii jucători ai „Generației de Aur”, unii dintre aceștia criticându-l pentru refuzul de a prelua naționala, alții pentru că s-a întâlnit cu Burleanu.

Dorinţa mea este să preiau echipa naţională, dar nu voi putea niciodată să fiu selecţioner dacă nu îmi vând acţiunile.

Nu vreau să intru în alte interpretări, v-aţi dus prea departe. A fost o discuţie cu preşedintele FRF şi atât! Lucrul e simplu: nu pot să fiu antrenorul echipei naţionale pentru că sunt acţionar la club. Nici n-au trecut două zile şi văd o groază de discuţii. Vorbiţi cu liderul Generaţiei de Aur, nu vorbiţi cu oricine!

Da, am fost ofertat! Da, am fost dorit! Am discutat cu preşedintele, el m-a dorit foarte mult, dar nu se poate! Nu există nicio ruptură în Generaţia de Aur, există doar opinii”, a spus Hagi, la Digi Sport.