Gigi Becali știe de ce Gică Hagi a refuzat naționala: „Aici nu e vorba de conflict de interese”

Gigi Becali știe de ce Gică Hagi a refuzat naționala. FRF îi caută de înlocuitor cu Mirel Rădoi pe banca tricolorilor. Și asta, deși nici varianta continuării cu Rădoi încă n-a dispărut total din ecuație. Zilele trecute, „Regele” a avut o discuție cu conducerea federației, care i-a propus postul. Hagi a refuzat oferta invocând incompatibilitatea între statutul de acționar al unei formații din Liga 1 și cel de selecționer. Gigi Becali are, însă, altă opinie în privința motivelor refuzului.

Gigi Becali știe de ce Gică Hagi a refuzat naționala. România își caută selecționer. După decizia lui Mirel Rădoi de a nu continua pe banca tricolorilor, conducerea FRF i-a propus lui Gică Hagi postul respectiv. A fost vorba de un proiect pe 4 ani, în care antrenorul și acționarul de la Farul și-ar fi putut pune în practică ideile.

Gică Hagi a refuzat, însă, oferta federației. El a motivat acest lucru prin incompatibilitatea între statutul de selecționer și cel de acționar la Farul Constanța.

Am onorat invitația de a avea o discuție cu președintele Federației. Dar lucrurile erau clare, eu am un club, nu pot lăsa loc la multe speculații. Am stat două ore împreună, dar nu exista nicio soluție, pentru că eu sunt acționar majoritar. Chiar nu aveam cum să mă extrag acum, din această situație. Eu nu pot să creez confuzie unde mă duc, eu vreau să fie lucurile clare, proiect ambițios, obiective clare”, a declarat Gică Hagi, la Digisport.