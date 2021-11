Atac dur la Gică Hagi după ce a refuzat naționala. Ce a putut spune un fost internațional

Atac dur la Gică Hagi după ce a refuzat naționala. „Regele” a fost ofertat de FRF pentru a prelua postul lăsat liber de Mirel Rădoi după ratarea calificării la Cupa Mondială 2022. Hagi a refuzat, însă, propunerea federației. El a invocat faptul că s-ar afla în incompatibilitate, dat fiind că este și acționar majoritar la un club din Liga 1. Gestul lui Gică Hagi a declanșat o virulentă critică din partea unui fost internațional, părtaș la calificarea și evoluția naționalei la Mondialul din 1990, din Italia.

Atac dur la Gică Hagi după ce a refuzat naționala. FRF îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi, după ce acesta a renunțat la postul de selecționer după ratarea calificării la Cupa Mondială 2022. Printre numele vehiculate a fost și cel al lui Gică Hagi. Și asta, în ciuda relației reci, aproape ostile, instaurată între „Rege” și conducerea actuală a FRF, încă de la începutul mandatului lui Răzvan Burleanu.

Cu toate acestea, Gică Hagi s-a așezat la „masa negocierilor” cu federalii care i-au propus o înțelegere pe 4 ani. Fostul căpitan al naționalei a refuzat oferta acestora. Hagi a invocat incompatibilitatea postului cu cel de acționar majoritar la clubul unde și antrenează, Farul Constanța.

Am onorat invitația de a avea o discuție cu președintele Federației. Dar lucrurile erau clare, eu am un club, nu pot lăsa loc la multe speculații. Am stat două ore împreună, dar nu exista nicio soluție, pentru că eu sunt acționar majoritar. Chiar nu aveam cum să mă extrag acum, din această situație. Eu nu pot să creez confuzie unde mă duc, eu vreau să fie lucurile clare, proiect ambițios, obiective clare”, a declarat Gică Hagi, la Digisport.