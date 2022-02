Discursul lui Vladimir Putin care a anunțat războiul din Ucraina. A fost înregistrat acum 3 zile?!

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Donbass. S-a întâmplat într-un discurs transmis la televiziune, însă se pare că acesta ar fi fost înregistrat în urmă cu trei zile. Putin a anunțat invadarea Ucrainei la ora 5:00 a României. Putin a făcut apel la trupele ucrainene să se predea și să se întoarcă la casele lor. El a avertizat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, Kievul va fi responsabil pentru alte vărsări de sânge.

Ce a spus Vladimir Putin în discursul în care anunța invadarea Ucrainei

Șeful statului a descris acțiunile sale ca fiind de „autoapărare” și a subliniat că adevărul și justiția sunt de partea Rusiei. Putin insistă că Moscova nu are nicio intenție de a ocupa Ucraina. Câteva minute mai târziu, au început lovituri de artilerie grea în regiunile Donețk și Luhansk. Rachetele au fost trase asupra tuturor zonelor importante și bazelor militare din cel puțin jumătate din Ucraina.

NATO organizează o reuniune de urgență pe tema tulburărilor din Ucraina. Acest lucru a fost anunțat de secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg. Anterior, liderul NATO a condamnat „atacul nesăbuit și neprovocat” al Rusiei în Donbass.

Clipul video în care Putin anunță bombardamente în Ucraina pare că a fost înregistrat cu trei zile în urmă, pe data de 21 februarie, conform metadatelor videoclipului.

”Dragi cetățeni ai Rusiei! Dragi prieteni! Astăzi, consider din nou necesar să revin la evenimentele tragice care au loc în Donbas şi la problemele cheie ale asigurării securităţii Rusiei însăși.

Permiteți-mi să încep cu ce am spus în adresa mea din 21 februarie anul acesta. Vorbim despre ceea ce ne provoacă îngrijorare şi anxietate deosebită, despre acele ameninţări fundamentale care an de an, pas cu pas, sunt create cu grosolănie şi fără ceremonie de politicienii iresponsabili din Occident în raport cu țara noastră.

Mă refer la extinderea blocului NATO spre est, aducând infrastructura militară mai aproape de graniţele ruse. Este bine cunoscut faptul că timp de 30 de ani am încercat cu insistenţă şi răbdare să ajungem la un acord cu ţările NATO cu privire la principiile securităţii egale şi indivizibile în Europa.

Ca răspuns la propunerile noastre, ne-am confruntat constant fie cu înşelăciune şi minciuni cinice, fie cu încercări de presiune şi şantaj, în timp ce Alianţa Nord-Atlantică, între timp, în ciuda tuturor protestelor şi preocupărilor noastre, se extinde constant.

„Echilibrul de putere din lume s-a dovedit a fi perturbat”

Maşina militară se mişcă şi, repet, se apropie de graniţele noastre.

De ce se întâmplă toate acestea? De unde acest mod obscen de a vorbi din poziţia propriei exclusivităţi, infailibilitate şi permisivitate? De unde vine atitudinea dispreţuitoare, dispreţuitoare faţă de interesele noastre şi revendicările absolut legitime? Răspunsul este clar, totul este clar şi evident. Uniunea Sovietică la sfârşitul anilor 80 ai secolului trecut s-a slăbit, apoi s-a prăbuşit pur şi simplu.

Întregul curs al evenimentelor care s-au petrecut atunci este o lecţie bună şi pentru noi astăzi; a arătat în mod convingător că paralizia puterii şi a voinţei este primul pas către degradarea completă şi uitare.

De îndată ce ne-am pierdut încrederea în noi de ceva timp, şi atât, echilibrul de putere din lume s-a dovedit a fi perturbat. Acest lucru a condus la faptul că fostele tratate şi acorduri nu mai sunt în vigoare.

Persuasiunea şi cererile nu ajută. Tot ceea ce nu se potriveşte hegemonului, celor de la putere, este declarat arhaic, învechit, inutil. Şi invers: tot ceea ce li se pare benefic este prezentat ca adevărul suprem, împins cu orice preţ, în mod prostesc, prin toate mijloacele”, a spus președintele rus.