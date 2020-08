Dinamo va avea un nou antrenor! Replica de geniu a lui Mulțescu după ce a aflat pe cine aduc spaniolii în locul lui

Încep să apară efectele de domino după ziua istorică de la Dinamo. Ionuț Negoiță a vândut pachetul majoritar de acțiuni ale clubului către un grup de investitori spanioli, conduși de omul de afaceri Pablo Cortacero. Ibericii plănuiesc o adevărată remaniere la nivelul lotului, dar și a băncii tehnice. Iar primul vizat pentru a fi înlocuit este chiar antrenorul Gigi Mulțescu. Acesta venise pentru a o salva pe Dinamo de la retrogradare, dar nu a putut face prea multe din cauza pandemiei de coronavirus. Oricum, fanii l-au apreciat pentru modul în care a schimbat echipa și a obținut o victorie crucială la Voluntari.

Gigi Mulţescu este pe placul fanilor, dar nu şi pe cel al noilor investitori. Gazeta Sporturilor anunţă că funcţia de manager general i-a fost deja oferită lui Cosmin Contra. Iar fostul selecţioner, liber de contract în prezent, este aşteptat să dea un răspuns până vineri. Şi Contra este o variantă pe placul fanilor dinamovişti, deci spaniolii nu vor întâmpina opoziţie din acest punct de vedere. În cazul în care „Guriţă” nu va accepta propunerea, se discută despre aducerea unui antrenor spaniol.

Gigi Mulţescu nu pare a fi luat în calcul în niciuna dintre variante şi deja s-a resemnat că mandatul său la Dinamo s-a terminat. După doar câteva săptămâni. Iar antrenorul de 68 de ani s-a inspirat dintr-o celebră replică a lui Iulius Caesar pentru a descrie problemele sale de la Dinamo. A adăugat, desigur, şi acea tentă românească pe care o cerea situaţia.

„O să mă ocup de echipă până când… nu mă mai ocup! Eu am contract până pe 15 august, cu drept de prelungire. Am negociat prelungirea, dar era seară și nu am semnat. Eu sunt la dispoziția clubului până când e nevoie. Noul patronat, sigur, poate să își aleagă echipa tehnică. Cine dă bani conduce. Veni, vidi, vici, roiu! O iau așa, ca pe o glumă. Ce să fac?”, a declarat Gigi Mulţescu.