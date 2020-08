Cine e noul patron al echipei Dinamo. Trecutul lui Pablo Cortacero

După mai bine de 72 de ani de existență, sub o formă sau alta, clubul din Ștefan cel Mare, are începând de ieri, 13 august 2020, un nou patron, dar ineditul acestei tranzacții este că noul acționar majoritar al clubului este de origine spaniolă.

De ieri, după multe negocieri, tergiversări și încercări disperate de a scăpa de la insolvență clubul, Ionuț Negoiță a reușit să scape din acționariatul de la Dinamo, vânzând toate acțiunile sale către patronajul unei societăți internaționale. Deși prezentarea oficială se va face peste câteva zile, fostul acționar majoritar, Ionuț Negoiță a declarat celor de la DigiSport că se bucură că a scăpat de povara de mai fi cel care aduce bani la club.

“E o ușurare. A ține un club de fotbal nu e o treabă ușoară. A ține un club ca Dinamo… părerea mea e că e cel mai greu din România, că are foarte mulți dușmani. A fost o provocare, am făcut cu sufletul ce am putut eu pentru Dinamo. Că n-am reușit foarte multe la nivel de performanță… asta este. Sper acum ca cine vine să investească în performanță. Rămân fără discuție suporter la lui Dinamo. Ajut cu ce pot, dar să mai investesc în fotbal, exclus. După atâtea înjurături chiar nu aştept laude. E o uşurare. A ţine un club de fotbal nu e o treabă uşoară. A ţine un club ca Dinamo e cel mai greu lucru, pentru că are foarte mulţi duşmani. Să îl iei din faliment şi să îl pui pe picioare e şi mai greu. Am făcut totul din suflet, că nu am reuşit foarte multe la nivel de performanţa asta este.

Notoritate aveam mai puțină, dar mai calitativă înainte. Nu sunt neapărat adeptul cantității. A fost o experiență, mi-am dat seama că nu sunt din lumea asta. Îi las pe alții care se potrivesc mai bine. Mi-aș dori din tot sufletul ca Dinamo să facă performanța pe care eu mi-am dorit-o și n-am putut să o realizez. Mi s-au părut oameni serioși. Acum, știți cum e. Cred că au bani. Vedem cât sunt dispuși să investească”, a spus fostul proprietar Ionuț Negoiță la Digi Sport.