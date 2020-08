Dinamo s-a vândut! Câți bani primește Ionuț Negoiță

Echipa de fotbal Dinamo București a fost vândută! Noii proprietari au venit cu o armată de avocați și notari publici pentru a semna documentele cu Ionuț Negoiță! Primele informații au fost făcute publice de legenda dinamoviștilor, Ionel Dănciulescu.

S-a vândut echipa de fotbal Dinamo București

Fostul dinamovist a anunțat, joi, vânzarea echipei sale de suflet, Dinamo București. Așadar după lungi încercări, Ionuț Negoiță a reușit, în cele din urmă, să vândă clubul către grupul de investitori spanioli condus de Pablo Cortacero.

„Am fost de dimineață la club. Am stat pe la birouri, au venit și acești investitori spanioli la birourile de la hotel, unde Dinamo are sediul. Am aflat și eu că se va face această tranzacție, am primit și eu confirmarea că, până la urmă, această vânzare a avut succes.

Un grup de investitori spanioli, noii proprietari ai lui Dinamo

Din ce știu eu, era o armată de avocați și de notari. Și din partea domnului Negoiță, și din partea spaniolilor. Cred că s-a parafat un act în sine. Nu știu mai multe detalii”, a declarat Ionuț Dănciulescu pentru Digi Sport.

Conform înțelegerii dintre cele două părți, spaniolii trebuie să achite datoriile de 3 milioane de euro ale clubului și să asigure un buget de 5 milioane de euro pentru sezonul următor. Acestea sunt câteva dintre condițiile în care s-a făcut vânzarea clubului de fotbal.

Ionuț Negoiță a fost principalul finanțator al „câinilor” în perioada 2013-2020. Dinamo a încheiat sezonul 2019/2020 pe penultimul loc al Ligii 1 și a scăpat ca prin minune de retrogradare, situație în care, probabil, cumpărătorii spanioli nu s-ar mai fi arătat interesați să cumpere clubul alb-roșu.

Dinamo a scăpat de la retrogradare după ce regulamentul s-a schimbat, astfel încât Liga 1 va găzdui din sezonul 2021/2022 un număr de 16 echipe, nu doar 14, cum a fost până acum.