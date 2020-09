Dinamo transferă un dublu câștigător de Europa League! Fotbalistul care a fost cotat la 14 milioane de euro e deja în România

Dinamo a câștigat primul meci din acest sezon, scor 3-1, pe terenul celor de la Gaz Metan Mediaș. Iar noii investitori spanioli au planuri foarte mari. Au realizat deja foarte multe transferuri și vor să îi ofere lui Cosmin Contra un lot care să lupte la titlu încă din acest sezon. Dar marea lovitură este gata să se producă în cursul zilei de joi. Diego Capel, dublu câștigător al Europa League cu Sevilla, este foarte aproape să semneze cu Dinamo. Fotbalistul a ajuns deja în România și s-a înțeles cu oamenii din conducerea clubului. Dar aceștia au cerut un test fizic amănunțit vineri, de teamă că jucătorul ar putea avea unele probleme ascunse. Dacă totul va fi OK, fotbalistul va semna vineri un contract de 20.000 de euro pe lună.

Cum a ajuns Diego Capel de la cotă de 14.000.000 de euro să fie dat afară de o echipă din Malta

Diego Capel a fost considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai Spaniei în urmă cu mai mulți ani. A prins selecții la toate categoriile de vârstă pentru selecționata Spaniei. Inclusiv la naționala mare, unde a bifat două selecții. Debuta la prima echipă a Sevilliei în 2007 și impresiona cu o tehnică excelentă în regim de viteză. În aprilie 2008, la vârsta de 20 de ani, era cotat la 14.000.000 de euro. Dar cota sa a fost într-o continuă scădere din acel moment.

Unele accidentări și o serie de evoluții modeste l-au dus repede spre lista transferabililor de la Sevilla. Iar în 2011 părăsea Primera Divsion. Sporting Lisabona plătea 3,5 milioane de euro pentu a-l achiziționa. Nici aici nu au fost evoluții tocmai apreciate. A ajuns în Serie A, la Genoa, în 2015. Pentru 1,3 milioane de euro. A stat doar un an pentru a fi cedat la Anderlecht, pentru 200.000 de euro. Un an mai târziu era dat afară de belgieni. A mai jucat la Extremadura, în Liga a 3-a din Spania, între 2018 și 2019. Și șase luni în acest an cu Birkirkara, din Malta. De unde a plecat în vară și este acum liber de contract.